Aitor Calle no sigue en el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Aitor Calle no continuará en el proyecto deportivo del C.D. Numancia 2025-2026, tal y como anunciaba el club soriano esta mañana en sus redes sociales. Se pone fin a la etapa de Calle en el banquillo de Los Pajaritos, que ha durado únicamente una temporada en la que el equipo no logró el ascenso a Primera Federación. "Muchas gracias Aitor por tu compromiso y tu profesionalidad con este escudo y este club. Te deseamos lo mejor en tu futuro personal y profesional". Estas fueron las líneas de agradecimiento de la entidad rojilla hacia el técnico que dirigió a los numantinos durante el curso pasado.

Aitor Calle no conseguía el objetivo del ascenso a Primera Federación en una campaña en la que el Numancia se quedaba fuera de la lucha por la primera posición en beneficio del Pontevedra. La vía del play off tampoco dio el salto de categoría ya que los rojillos perdían en la final ante el C.D. Teruel. Empate a cero en la localidad aragonesa y derrota por 0-1 en Los Pajaritos. En las semifinales de la promoción de ascenso el Numancia había eliminado al Getafe B.

El Numancia de Calle tuvo en el mes de marzo una gran bache de juego y de resultados y ello le impidió pelear por el ascenso directo. Luego ya en el play off un gol del Teruel de penalti en el minuto noventa truncó las ilusiones numantinas de regresa a Primera Federación.

Tras la decisión del Numancia de no contar con Calle, entrenador que había manifestado su deseo de seguir en el banquillo de Los Pajaritos, la dirección deportiva del Numancia que capitanea Álex Huerta debe sondear el mercado para la contratación de un nuevo entrenador. Uno de los nombres que ha sonado como futuribles del Numancia es Miguel de la Fuente, que la pasada temporada fue el míster del Real Ávila hasta que fue cesado a falta de unas jornadas para el final de la Liga regular.