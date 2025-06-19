El ex numantino Asier Grande ya tiene nuevo equipo: La Unión Atlética

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

A rey muerto, rey puesto. Asier Grande se despedía el miércoles del C.D. Numancia y este jueves anunciaba que la próxima temporada 2025-2026 jugará en La Unión Atlético, un equipo que militará en Segunda Federación.

El ex numantino aseguraba en redes sociales que está "feliz e ilusionado" con esta nueva aventura en la cuarta categoría del fútbol español. Grande jugó en el Numancia las dos últimas temporadas siendo un hombre importante para Javi Moreno y para Aitor Calle en el lateral derecho numantino.

Grande defenderá el siguiente curso los intereses de La Unión Atlética, un equipo que en la última jornada se quedaba sin el ascenso directo a Primera División al desaprovechar una jugosa renta de puntos en la recta final del campeonato. Finalmente ascendía el Juventud de Torremolinos. En el play off de ascenso caía en la semifinales ante el Torrent. En La Unión militó desde el mes de enero otro ex numantino como Fabio Conte.