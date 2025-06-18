Moustapha renueva con el Numancia hasta 2027

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha anunciado la renovación de Moustapha Gning (23.01.1989), para las dos próximas temporadas por lo que el centrocampista vestirá la elástica rojilla hasta 2027. En total serán cuatro las temporada que el senegalés dispute en Soria. Igualmente, desde Mariano Vicén se ha publicado una nota de despedida de Asier Grande.

La entidad rojilla ha anunciado la primera renovación para la próxima temporada o, en este caso, para los dos próximos cursos. 'Mousta' seguirá dos temporadas más en Los Pajaritos por lo que el Numancia mantiene a un jugador importante dentro de la cancha y en el vestuario. Dentro de la cancha por el terreno que abarca y por su polivalencia. En el centro del campo, el senegalés es un recuperador nato más allá de las ayudas defensivas que realiza. La polivalencia la ha mostrado también en esa posibilidad que tiene de jugar en el centro de la zaga. Fuera de la cancha, por la capacidad para hacer grupo y ganarse con su esfuerzo el respeto de todos sus compañeros.

Esta temporada, bajo la tutela de Aitor Calle, 'Mousta' fue un jugador clave al disputar 32 encuentros de fase regular, todos como titular, además de los cuatro de play off de ascenso. El futbolista con más minutos de toda la plantilla y de ahí, en parte junto a su rendimiento, su continuidad.

Moustapha Gning recaló en el Numancia en la temporada 23-24 de la mano de Javi Moreno, quien en la temporada anterior lo había tenido bajo su tutela en la S.D. Tarazona. Previamente, el jugador senegalés había militado en el Kerala Blasters de la competición India, la S.D. Ejea, la U.D. Lleida y el Ebro. Con esta renovación serán cuatro las temporadas que Mousta luzca de rojillo.

Con la renovación de Mousta son cinco los jugadores que el Numancia ha dado a conocer que tiene en su plantilla para la próxima temporada toda vez que siguen Gexan, Danese y Bonilla y que Godson dará el salto al primer equipo.

Por otra parte, la entidad numantina publicaba una carta de despedida de Asier Grande dirigida a la afición rojilla en la que el jugador agradece el apoyo brindado en las dos temporadas en la que ha jugado de rojillo. En esa misiva, el jugador agradece el apoyo de cuerpo técnico y directiva ya que ese apoyo le ha servido para ser "mejor". "Me voy con la espinita de no haber logrado el ansiado ascenso pero estoy seguro de que pronto se logrará. Merecéis estar más arriba", señala el vizcaíno.

El C.D. Numancia anunció la semana pasada la continuidad de Álex Huerta al frente de la Dirección Deportiva. El siguiente paso en este sentido será la contratación del nuevo entrenador del equipo después de darse a conocer que Aitor Calle no seguirá en el banquillo. Uno de los nombres que ha sonado para ocupar el banquillo de Los Pajaritos, según ha informado la cuenta de Twitter Cazurreando, es Abel Segovia Vega.