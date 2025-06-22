El giro de 180 grados del Numancia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia da un giro de 180 grados en la propuesta de fútbol que quiere poner sobre el tapete en la temporada 25-26. Con la llegada del Abel Segovia al banquillo soriano la entidad apuesta por un técnico que propone un fútbol combinativo y al que le gusta tener la pelota. El preparador, que será presentado este lunes en Los Pajaritos, llega a Soria con un segundo entrenador de confianza y un preparador físico.

El nuevo entrenador del C.D. Numancia, Abel Segovia, dirigió al Antequera en la temporada 22-23, equipo al que logró ascender a Primera Federación. Precisamente desde la localidad malagueña llegan algunos informes sobre nuevo preparador numantino, informes que deberán irse confirmando con el inicio y desarrollo de la temporada. El primer informe señala que el nuevo inquilino de Los Pajaritos sentó las bases del actual Antequera C.F., equipo que esta temporada ha disputado el play off de ascenso a Segunda División. Durante su etapa en el banquillo antequerano, Abel Segovia tuvo como segundo a Javier Medina, quien le sustituyó al frente del equipo y que, tras jugar este curso el play off de ascenso, ha fichado por el Betis Deportivo para la próxima temporada. En otras palabras, en Antequera se guarda un buen recuerdo de Abel Segovia quien, tras ascender al equipo de Primera Federación, no llegó a un acuerdo para su continuidad.

Desde la localidad malagueña apuntan que al nuevo inquilino del banquillo soriano le gusta el estilo «guardiolista», es decir, que es partidario de que sus equipos busquen el balón, realicen un juego combinativo y tenga la posesión de la pelota. En este sentido, esta idea contrasta con el de la pasada temporada con Aitor Calle, donde se apostó por un fútbol más directo lo que no impidió que el equipo desplegara buen fútbol en algunos encuentros.

Según señalan desde Antequera, a Abel Segovia le gusta que sus equipos salgan jugando desde atrás y que el portero sepa jugar con los pies. Suele utilizar un 4-4-2 si bien apuntan que en algún caso le vieron jugar con tres centrales y dos carrileros utilizando igualmente un jugador ancla por delante de la defensa. «Todo depende de los jugadores que tuviera», señalan desde ‘El Sol de Antequera’ quien lógicamente apuntan que otras obsesión del nuevo entrenador numantino es mantener la portería a cero. «Es una persona dialogante, no es muy filosófico pero es buena persona. No utiliza frases fuera de tono», expresan desde el digital malagueño.

El nuevo rector del banquillo soriano trabaja ya en la composición de esa plantilla que le permita realizar un fútbol combinativo junto al director deportivo Álex Huerta. A falta de saber el grupo en el que competirá el Numancia en la temporada 25-26 (Los 90 equipos que compondrán la Segunda Federación se conocen este domingo), en estos momentos la plantilla numantina está compuesta por cinco jugadores. En otras palabras, el Numancia tiene margen para componer una plantilla al gusto del nuevo cuerpo técnico.

El Numancia podría dar a conocer este lunes durante la presentación del técnico la composición del resto de su grupo de trabajo. Al respecto, la propia agencia de representación del técnico sevillano, como confirmaron fuentes del Numancia, informó en su cuenta de X que estará acompañado por dos personas. En concreto, apuntaba a Rafael Mauricio Pérez Guerrero ‘Padilla’ y Alejandro Martín Martínez, staff con el que Abel Segovia ha trabajado en otros clubes.

En concreto, ‘Padilla’ (Vélez Málaga, 29/07/1983) dirigió esta temporada al Atlético Paso en Segunda Federación durante 11 encuentros y fue la mano derecha de Abel Segovia en el Atlético Sanluqueño en la temporada 23-24 por lo que todo indica, a falta de confirmación oficial, que realizará esa misma función en la entidad rojilla. En su carrera figura, además de entrenador, el haber sido preparador físico de varios equipos.

Por su parte, Alejandro Martín Martínez es oriundo de la misma localidad que Abel Segovia y se trata de un preparador físico que ha coincidido con el nuevo inquilino del banquillo soriano en el U.D. Morón, Antequera C.F., Atlético Sanluqueño y Marbella C.F.