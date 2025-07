Ambición para el nuevo proyecto del Numancia, que presenta a sus dos primeros fichajes

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

El colombiano Juancho Victoria (29 años, extremo que llega a Soria del Salamanca CF) y el villarrealense Marcos Sánchez (21 años, lateral derecho que procede del CD Lugo de Primera RFEF) han sido los encargado de inaugurar el carrusel de presentaciones oficiales en el CD Numancia. Fueron los primeros en fichar, y los primeros en comparecer ante los medios de comunicación. Durante los próximos días la sala de prensa del Municipal de Los Pajaritos va a estar a pleno rendimiento.

Los dos futbolistas han afirmado que no tuvieron ninguna duda a la hora de contestar de manera afirmativa a la llamada del club numantino para formar parte de un plantel que, por tercer año consecutivo, buscará el ansiado ascenso a Primera RFEF. Ambos quieren convertirse en piezas claves en la consecución de este objetivo tan desead0 por club y afición.

Juancho Victoria comenzó su alocución señalando que no tuvo que pensárselo mucho para dar el sí ya que «me he enfrentado mucho como rival y siempre le he tenido respeto y admiración. Fue fácil». Un jugador diestro que se define a sí mismo como «explosivo, táctico, me gusta asociarme mucho». En la ‘historia negra’ del CD Numancia se encuentra la abultada derrota (7-1) en feudo de la UD Sanse, y en la que Juancho tuvo un destacado protagonismo en las filas madrileñas. Incluso anotó uno de los goles. «Vengo aquí a seguir esa línea, a seguir demostrando que puedo dar ese nivel, a seguir creciendo como futbolista y poder hacerlo aquí».

Asume el nivel de exigencia que significa vestir la elástica rojilla. «Nos estamos adaptando. Lo importante es ir conociéndonos, pero si estamos aquí es porque a nosotros también nos gusta exigirnos y estar en este tipo de retos». Opinión que comparte su compañero en la sala de prensa. Marcos Sánchez, para quien pasar a jugar en una categoría inferior no es un retroceso sino una apuesta, afirma que «la ambición y la idea de juego del míster me hicieron fichar y venir aquí».

De Soria dice conocer el torrezno y el Torneo Ciudad de Soria, donde militando en el Villarreal se alzó con la victoria en las dos ocasiones en las que participó. Un lateral «con mucho recorrido, al que le gusta ser protagonista con balón y ser ofensivo. Me gusta correr, subir y bajar la banda muchas veces». No le asusta la competencia. «He venido a trabajar y ganarme el sitio», dice este internacional sub-16 y sub-19.

Ambos han firmado por una temporada. Lucirán el dorsal 10 y 2, respectivamente.