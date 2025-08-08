Venta anticipada de entradas del España-Chipre para los abonados del Numancia

Cartel del España-Chipre que se jugará en septiembre en Los Pajaritos.

Los abonados del C. D. Numancia en posesión de su carnet de la temporada 25-26 podrán adquirir de forma anticipada y con descuento las entradas para el partido España-Chipre de selecciones sub-21 que se celebrará en Los Pajaritos el próximo 5 de septiembre.

Dicha promoción estará disponible a partir del próximo lunes 11 de agosto a partir de las 12.00 horas y durará únicamente 24 horas (hasta el martes 12 de agosto a las 12.00 horas), momento en que se habilitará la taquilla para el resto de público general (siempre online).

La venta de entradas para este partido será exclusivamente online a través de este enlace:

https://taquilla.rfef.es/rfef_tickets/select/2570554 (6 entradas máximo por cada compra).

El código de descuento para los abonados del Numancia es MASDE2500CDNUMANCIA

Queremos recordar a nuestros abonados que no se venderán entradas de forma física, sólo a través de la página web de la Federación Española de Fútbol (www.tickets.rfef.es)

Toda persona que acceda al recinto necesitará una entrada; es decir, los bebés de cualquier edad necesitan adquirir entrada para acceder al estadio.

La RFEF también ha establecido una promoción de venta anticipada de entradas para todas aquellas personas que adquieran sus entradas en estos periodos de venta:

-40 por ciento de descuento sobre el precio de la entrada para compras desde el 12 de agosto hasta el 15 de agosto

-20 por ciento de descuento sobre el precio de la entrada para compras desde el 16 de agosto hasta el 24 de agosto