Jony, el pichichi del Numancia del curso pasado que ya marca diferencias en la pretemporada

Jony fue uno de los protagonistas con sus dos tantos de la goleada del C.D. Numancia al Almazán por 0-4 el pasado miércoles y ya en pretemporada está haciendo lo que mejor sabe hacer: marcar goles. La pasada campaña fue el pichichi rojillo con 13 tantos y de cara al próximo ejercicio 2025-2026 debe ser la clara referencia ofensiva del equipo entrenado por Abel Segovia. Jony renovaba a finales de junio hasta 2026 con un Numancia que apuesta por él para liderar el ataque en la tercera temporada en Segunda Federación.

Jony González recalaba en el Numancia en el verano de 2024 procedente de la U.D. Logroñés. Con la camiseta numantina ha jugado un total de 37 partidos oficiales, anotando 13 goles, siendo el máximo goleador del equipo rojillo la pasada temporada.

El delantero llegaba a la recta final de la temporada pasada en plena racha goleadora para alcanzar la cifra de los 13 tantos, números que le permitían colocarse con los mejores goleadores históricos del Numancia. Javi Moreno, Sergi Enrich, Barkero y Lupu le preceden en la clasificación de máximos artilleros rojillos en una campaña.

En la ida de las semifinales del play off de ascenso a Primera Federación ante el Getafe B Jony hacía los dos goles del Numancia y acumulaba seis dianas en cinco encuentros. Paradójicamente en la vuelta ante el filial getafense se caía de la titularidad, así como en el partido decisivo para subir ante el Teruel en Los Pajaritos.

La vena de aciertos de Jony comenzaba en el 2-0 logrado por el Numancia ante el Real Ávila en la jornada 31. El de Logroño tenía continuidad en Guijuelo con un doblete en la goleada soriana por 1-4, no marcaba en Valladolid ante el Promesas y en la última jornada de la fase regular le hacía otro tanto al Real Avilés.

Jony se perfila como uno de los pilares del Numancia 2025-2026 y como uno de los líderes tanto dentro como fuera del terreno de juego. En La Arboleda volvía a ver portería después de aquel partido de ida de las semifinales del play off de ascenso en Getafe y lo hacía por partida doble. A los diez minutos cabeceaba a la red un buen centro de Héctor Peña y antes de que se cumpliera la media hora de juego hacía el 0-3. Moustapha y Bonilla de penalti fueron los otros dos goleadores numantinos ante el Almazán. El Numancia ha anotado cinco goles en lo que va de pretemporada ya que en el estreno ante el Guadalajara el goleador en la derrota por 1-4 fue Carlos Gutiérrez.