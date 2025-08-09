El Numancia juega en Navaleno su tercer amistoso de pretemporada ante el Utebo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia sigue con su calendario de partidos amistosos de pretemporada y este sábado, a partir de las 19.00 horas, juega en Navaleno ante el Utebo FC el que será su tercer ensayo veraniego tras los disputados contra el Guadalajara y el Almazán.

El Memorial Domingo Heras que tendrá como escenario el Vicente Peña de la localidad pinariega enfrentará a dos equipos de Segunda Federación que son viejos conocidos del play off de ascenso de hace dos campañas.

Numancia y Utebo se veían las caras en las semifinales de la promoción de ascenso en mayo de 2024 y la fortuna sonrió al cuadro soriano al clasificarse para la final por subir a Primera Federación. En el partido de ida el marcador fue de empate a dos goles y en la vuelta en Los Pajaritos ganaba el Numancia por 2-0.

En el Utebo militará en el Grupo 2 de Segunda Federación y, tras la salida de Ballarín y de Alfredo Sualdea, en su plantilla sólo milita un jugador con pasado numantino como es Diego Suárez.

Por otro lado, el domingo desde las 19.00 horas se jugará el partido benéfico de veteranos que en esta ocasión disputarán Numancia, Navaleno y Sporting Uxama. Un triangular para el Proyecto Social de Navaleno en México.