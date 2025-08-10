Un Numancia con déficit en las áreas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Demasiadas concesiones en defensa y poca presencia en ataque. Así se podría resumir la actuación del C.D. Numancia en lo que va de pretemporada y en concreto en el partido del pasado sábado en Navaleno ante el Utebo que se saldó con derrota por 0-2. A este Numancia de Abel Segovia le está faltando personalidad en las dos áreas, un mal que tiene que corregir en el próximo mes de cara al inicio de la Liga ante el Lealtad de Villaviciosa.

La filosofía de juego combinativo que quiere el míster sevillano está costando asimilar en un verano en el que la carga física también pasa factura a la hora de expresar las ideas sobre el césped.

Defensivamente se está viendo a un Numancia que está concediendo demasiado al rival y como ejemplo está el 0-1 encajado el sábado ante el Utebo. Un balón en largo del equipo zaragozano fue aprovechado por Íñigo López para plantarse solo ante Miguel Ángel Abad. El sistema defensivo numantino con una defensa adelantaba saltaba por los aires cuando se cumplían los primeros cinco minutos de partido. Una presión en el centro del campo mal efectuada concedía al Utebo un mano a mano que no perdonaba su delantero.

A balón parado también se evidenciaron problemas en la línea defensiva y así llegaba el 0-2 tras un saque de esquina de los aragoneses mal defendido en el área del Numancia. Otra vez Íñigo López sacaba los colores al engranaje defensivo de los sorianos.

Poca contundencia en los balones por alto en una acción que no fue una excepción ya que en la primera parte Ces Cotos perdonaba el 0-2 tras una falta lateral que el jugador del Utebo, libre de marca y a placer en las inmediaciones del área pequeña, remataba de cabeza demasiado alto. Situaciones que requieren de una mayor concentración y que se tienen que corregir de cara a una temporada en la que la estrategia del balón parado tiene una gran relevancia en esta categoría como es la Segunda Federación.

Ofensivamente, el Numancia ofreció muy poco en la primera parte del Vicente Peña y sólo cabe mencionar una buena ocasión para Godson que el delantero ghanés remataba fuera. Poco más de un Numancia al que con la pareja formada por Moustapha y Cristian Delgado le costó generar juego en el centro del campo.

Las ideas de los rojillos en ataque fueron más claras en la segunda parte cuando Néstor tomó el mando en el centro del campo. Se vio a un Numancia más dinámico, favorecido por la entrada al terreno de juego de Neves realizando las funciones de un tercer centrocampista.

El balance de los tres partidos veraniegos disputados es de dos derrotas y una victoria. Los de Abel Segovia han marcado cinco goles y han encajado seis. La ronda de esos choques de preparación finaliza el 30 de agosto en El Burgo ante el Alavés B, también de Segunda RFEF. Entre esos choque se preparación hay que destacar igualmente el que tiene lugar el próximo miércoles 13 de agosto en Los Pajaritos ante el U.D. Logroñés. El sábado 16 el rival será el Valladolid Promesas en Tardelcuende. El único compromiso lejos de la provincia será el que los rojillos disputen en Ejea de los Caballeros ante la S.D. Ejea de Segunda Federación el próximo 20 de agosto.