Los errores defensivos condenan al Numancia en su derrota ante el Utebo (0-2)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Los errores en defensa condenaron al C.D. Numancia en su derrota por 0-2 ante el Utebo y el Memorial Domingo Heras disputado en el Vicente Peña de Navaleno se fue para tierras aragonesas. Dos goles de los maños al inicio de cada parte tumbaron a un conjunto soriano que sigue adaptándose a la filosofía de juego que quiere Abel Segovia. El Numancia mejoró tras el descanso, aunque la mejoría fue insuficiente para llevar apretar el marcador. Jony y Dani García gozaron de las mejores ocasiones rojillas para marcar.

El partido arrancaba con malas noticias para el Numancia con el 0-1 logrado por Íñigo López. El delantero del Utebo se aprovechaba de un desajuste de los dos centrales rojillos para plantarse sólo en el mano a mano con Miguel Ángel al que batía por bajó. Despiste monumental un defensa numantina muy adelantaba y que hacía aguas con sólo dos toques del rival en el centro del campo. El choque había comenzado con ritmo ya que con anterioridad una falta ejecutada al borde del área por Hugo Matos buscaba la escuadra del portal aragonés.

Este error defensivo del Numancia se reproducía unos minutos más tarde, aunque ahora el despiste era al defender una acción a balón parado que bien pudo ser gol si Ces Cotos, libre de marca, está más acertado en el remate de cabeza. El partido transitaba por la media hora de juego y fue entonces cuando el Numancia disparaba por primera vez entre los tres palos con un chut de Godson a las manos del portero. El encuentro era un pulso entre dos equipos que presionaban bien en la salida del balón del contrario, aunque el Utebo tenía las ideas más claras con rápidas transiciones que ponía en jaque a la zaga soriana.

El Numancia se había asentado sobre el césped para mejorar en la recta final del primer acto. Incluso tuvo el empate, pero Godson estuvo lento e impreciso en una acción en la que se le vio sin confianza a la hora de encarar la portería del Utebo. Su remate se fue muy desviado en la que fue la mejor aproximación numantina en los primeros 45 minutos.

El Numancia salió con brío en una segunda parte en la que Segovia introdujo muchos cambios en el once. Con Néstor en el pivote en detrimento de Moustapha mejoró la circulación del balón, pero otro error a la salida de un córner suponía el 0-2. Un nuevo despiste y remate de cabeza al fondo de la red de Íñigo López para hacer doblete.

Era sólo el minuto diez de la reanudación y tal vez a partir de ahí se vio al Numancia más incisivo y con más ideas ante un Utebo que esperaba a la contra y que de no se por Joel pudo hacer el 0-3 a remate de Juan Delgado. Era la recta final del choque y Dani García, al que se le vio con muchas ganas, estuvo a punto de reducir distancias aunque su remate de cabeza encontró una gran respuesta en el meta del Utebo. El Numancia lo intentó hasta el pitido final, pero ya estaba firmada la segunda derrota de la pretemporada en los tres partidos disputados.