UD Logroñés: el Teruel 2.0 que truncó el ascenso del Numancia a Primera RFEF

El C.D. Numancia 2025-2026 se presenta el miércoles ante sus aficionados y lo hará desde las 19.30 horas en Los Pajaritos ante la U.D. Logroñés, un equipo que militará en el Grupo 2 de Segunda Federación y que en sus filas cuenta con viejos conocidos y que precisamente no traen buenos recuerdos para el numantinismo. Y es que esta UD Logroñés es el Teruel 2.0 de la pasada temporada, el conjunto que se cruzaba en el camino de los sorianos en su objetivo de ascender a Primera Federación.

Aquel Teruel fue la bestia negra del Numancia a principios de junio y dos meses después muchos de sus integrantes volverán a pisar el miércoles Los Pajaritos. Tras el fichaje de Quique García como director deportivo de la UD Logroñés tras subir al Teruel el desembarco de turolenses ha sido importante este verano en la capital riojana. El primero en llegar de la mano de Quique García fue el entrenador Unai Mendia, aunque no ha sido el único. La columna vertebral del Teruel del ascenso ha fichado por la UD Logroñés. Así, a Las Gaunas han llegado el portero Taliby, los defensas Val y Cabetas, el centrocampista Miguel Marí y el atacante Joel Febas. Cinco de los futbolistas más importantes del conjunto turolense que daba el salto a la Primera Federación.

Para este partido de presentación los abonados del Numancia entrarán gratis y el precio para los no abonados irá de los 15 euros de los fondos a los 50 euros en el palco VIP. Los aficionados de 6 a 14 años pagarán entre ocho y doce euros dependiendo de la zona del campo.