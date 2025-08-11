Mediocentro y mediapunta, las necesidades más inmediatas del Numancia para reforzar su plantilla

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia sigue pendiente del mercado de fichajes ya que a Abel Segovia le faltarían dos piezas para, en principio, completar su plantilla de cara al inicio de la Liga dentro de menos de un mes. Las necesidades más inmediatas de los rojillos son un mediocentro y un mediapunta y así se daría por cerrando un plantel que en estos momentos cuenta con 23 jugadores.

El mediocentro que busca el Numancia en el mercado es un jugador de bastante recorrido en la parcela ancha, lo que en el mundo del fútbol se conoce como 'box to box'. Unas características similares a las de Cristian Delgado para dar por cerrado el centro del campo. El director deportivo Álex Huerta también persigue la contratación de un mediapunta que pueda marcar las diferencias en el juego de creación de los rojillos dentro del dibujo de 4-3-3, que es el sistema por el que apuesta Abel Segovia.

La llegada de estos dos jugadores no significaría dar por sellado el capítulo de fichajes ya que el Numancia seguiría teniendo fichas libres hasta llegar al cupo de 26.

La portería numantina estaría cubierta con Joel Jiménez, Miguel Ángel Abad y Oleg Oliynyk. Esté último entrenará con el primer equipo pero tendrá ficha con el filial. Joel Jiménez es el que parte con más opciones para ser el meta titular y tendrá como competencia a dos arqueros sub 23.

Para el lateral derecho han llegado dos futbolistas como son Alain García y Marcos Sánchez, que cuenta con ficha sub 23. En esta demarcación también está Gexan, lesionado de larga duración y que de momento no entra en los planes del míster. Fermín Ruiz y Bonilla están en la nómina para el lateral izquierdo y habrá que esperar por cuál de los dos apuesta Abel Segovia para la titularidad.

Cuatro centrales con Carlos Gutiérrez, Danese, De Frutos e Ian Olivera. Experiencia para dar y tomar con los tres primeros y juventud con el sub 23 Oliveira para darle forma al centro de la zaga.

Para la posición en el centro del campo se está buscando el mencionados 'box to box' para que compita con Moustapha, Cristian Delgado y Néstor Lucas. El senegalés y Néstor son los dos pivotes más posicionales y estarán acompañados por dos efectivos con más dinamismo en la parcela ancha. También está el canterano Neves, a todos los efectos integrante de la primera plantilla.

En los extremos aparecen jugadores muy versátiles que pueden jugar en las dos bandas e incluso en la mediapunta. Juancho, Hugo Matos (sub 23), Héctor Peña, Álex Gil. La nómina de delanteros la integran Jony, Dani García y Godson.