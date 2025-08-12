Los partidos del Numancia de la temporada 2025-2026 se verán a través de Canal 9 Soria

Canal 9 Soria ofrecerá los partidos del Numancia la próxima temporada, en la imagen Patricio de Pedro y Héctor Izquierdo.CD Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C. D. Numancia y Canal 9 Soria han llegado a un acuerdo para que los partidos de la temporada 25-26 se puedan ver a través de la televisión local de Soria. El presidente del club, Patricio de Pedro, y el gerente de Canal 9 Soria, Héctor Izquierdo, han firmado este martes este acuerdo de adquisición de los derechos televisivos de liga del equipo numantino para esta campaña 25-26.

Este acuerdo permitirá a los aficionados numantinos disfrutar en abierto de la práctica totalidad de los partidos del Numancia, tanto en casa como fuera de Los Pajaritos.

El club califica este acuerdo de histórico y quiere mostrar su agradecimiento a Canal 9 Soria por el esfuerzo realizado y por unir sus caminos con el C. D. Numancia, compartiendo contenido deportivo de calidad y posibilitando que todos los hogares sorianos puedan disfrutar de los partidos del C. D. Numancia.

Además de en visionarse en Canal 9 Soria a través de la TDT, los encuentros podrán verse en el canal de YouTube de Canal 9 Soria, para que los aficionados del C. D. Numancia de cualquier parte del mundo puedan seguir al equipo de su corazón.

El primer encuentro que podrán ver en directo los telespectadores sorianos será el partido de presentación de mañana miércoles 13 de agosto ante la U. D. Logroñés que se celebrará en Los Pajaritos a partir de las 19.30 horas (19.15 horas, la presentación).