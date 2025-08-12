Segovia pide más calidad para el Numancia: "Necesitamos talento para jugar a lo que queremos jugar"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Abel Segovia puede hablar más alto pero no más claro cuando analiza la actualidad de un C.D. Numancia para el que necesita "talento" en el centro del campo y así subir el nivel en el juego ofensivo del equipo. El míster reconoce que "nos falta bastante" para alcanzar su idea futbolística y no duda en mandar un aviso a navegantes cuando se refiere el compromiso sobre el terreno de juego: "No me gustó la actitud competitiva ante el Utebo y en este sentido no voy a pasar ni una".

Sobre el partido ante el Utebo del pasado sábado en Navaleno asegura que "me dejó un regusto amargo", especialmente en materia ofensiva, aunque bien es cierto que Segovia también criticó los dos goles encajados en el Vicente Peña de la localidad pinariega. El 0-1 fue un desajuste en la presión en la medular y en el 0-2 "Ian Olivera no está defendiendo como tiene que defender el saque de esquina".

Defensivamente el técnico está "contento" de cómo se están asimilando sus ideas y todos sus desvelos en estos momentos tienen que ver con el juego de ataque. "Nos faltan dos jugadores por dentro para jugar a lo que queremos jugar", señalaba el sevillano, quien en este sentido apelaba al "talento" para consolidar su filosofía de juego de toque y combinativo. "Necesitamos jugadores con talento para jugar a lo que queremos jugar".

Para conseguir esta mejoría, el Numancia tiene que fichar un centrocampista y un mediapunta, aunque no significa que tengan que ser titulares por decreto. "Los que vengan se lo tienen que ganar. Lo que valoro siempre es la meritocracia", indicaba el andaluz. A Segovia le gustaría contar con estos refuerzos cuanto antes, aunque reconoce que "no queremos equivocarnos".

La idea de un fútbol de posesión y combinativo de Abel Segovia se adapta mejor a los terrenos de juego de grandes dimensiones como puede ser el de Los Pajaritos, pero el míster es consciente de que en Segunda Federación se encontrará con escenarios más pequeños y es ahí cuando habla de la necesidad de adaptarse.

Un juego ofensivo que quiere alcanzar el Numancia en el que los porteros son los primeros protagonistas a la hora de sacar el balón. "Les está costando, a los defensas también, entender lo que queremos, aunque seguro que lo van a coger. Costará trabajo y tiempo".

Mientras llegan los fichajes que quiere Segovia, el Numancia jugará este miércoles su cuarto partido amistoso de pretemporada ante la UD Logroñés. Será el encuentro de presentación en Los Pajaritos a partir de las 19.30 horas. "Nos enfrentamos aun rival fuerte y con historia. Seguro que es una buena piedra de toque para los dos equipos", finalizaba Segovia.