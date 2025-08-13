El Numancia se presenta con victoria ante la UD Logroñés con un gol de canterano Miñana (1-0)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ganó a la UD Logroñés con un gol del canterano Miñana en los últimos minutos y sumaba su segunda victoria de la pretemporada. Los rojillos comenzaron el choque con dudas, aunque finalizaban bien la primera parte para ser mejores que su rival en la segunda. Una buena prueba para los de Abel Segovia, quien en este mes que falta para el inicio de la Liga tiene bastante trabajo por delante para que sus ideas de fútbol combinativo cuajen en la plantilla.

Abel Segovia apostaba por un once de salida formado por Joel Jiménez en la portería; Alain García, Carlos Gutiérrez, Olivera y Fermín en defensa; Néstor Lucas, Cristian Delgado y Neves integraron el centro del campo; Hugo Matos, Jony y Dani García actuaron en la línea ofensiva.

Un Numancia de menos a más en una primera parte en la que la UD Logroñés perdono en un par de llegadas al marco de Joel, que se convertía en el mejor exponente de los rojillos en los compases iniciales del choque. Los de Abel Segovia no encontraban su sitio y en los 20 minutos iniciales estuvieron a merced de los riojanos. Se jugaba a lo que quería el Logroñés con Miguel Marí como dueño en el centro del campo. El Numancia quería, pero no podía y sus escasas aproximaciones era en salidas a la contra por la banda de Hugo Matos, el numantino más incisivo en este primer acto.

Los sorianos poco a poco se fueron sacudiendo el dominio del rival y el último cuarto de hora antes del descanso fue de color rojillo. Con una defensa muy adelantada que con el paso de los minutos se fue ajustando, el Numancia mejoraba para llevar cierto peligro al marco logroñesista. Hugo Matos, que crecía con el paso del tiempo por la banda derecha, tuvo el 1-0, aunque su violento disparo repelía en el larguero y el balón se iba fuera.

Hugo Matos fue el mejor del Numancia en la presentación en Los Pajaritos.Montesegurofoto

El ex del Compostela estaba siendo el mejor del Numancia y una buena acción suya por la banda suponía la mejor oportunidad de los locales, aunque Dani García no estaba fino en el mano a mano con el portero Álex Daza para negarle el primer gol de la tarde. El Numancia había ido a más y ya en la recta final antes del descanso Alain García realizaba una buena presión, aunque su disparo se marchaba alto.

Las buenas sensaciones que dejó el Numancia en los últimos minutos de la primera mitad tuvieron continuidad en la reanudación. Con la entrada de Moustapha en el centro del campo en detrimento de Neves el equipo ganó en personalidad y el campo se inclinaba hacia el portal visitante. Hugo Matos seguía siendo el mejor de los sorianos y suyo fue el primer disparo nada más arrancar la segunda parte que se marchaba lamiendo el poste derecho. Hugo Matos era la referencia en ataque y un centro del gallego fue rematado tímidamente por Moustapha.

El Numancia era dueño del choque y Bonilla, que saltó al césped como extremo izquierdo, remataba de cabeza al travesaño. Segundo palo de los rojillos que ya merecían ir por delante en el marcador. El gol también lo tuvo de cabeza Jony, pero su remate se marchaba rozando el poste. El Logroñés respondía con un chut de Lhery que se topaba con la madera. Fue un espejismo ya que con los cambios desde el banquillo en los dos equipos los riojanos salían claramente perdiendo.

El gol tenía que llegar para un Numancia superior y sería el canterano Miñana el que abría el marcador con un remate que se colaba en las redes tras golpear en un jugador rival. La acción nacía en un disparo de Godson que repelía Taliby y era aprovechado por Miñana para hacer el 1-0. Marco, otro canterano, pudo hacer el 2-0, aunque el Logroñés también pudo empatar en la recta final de un partido en el que el Numancia creció con el paso de los minutos.