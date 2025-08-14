Heraldo-Diario de Soria

Las fotos de la presentación del Numancia con victoria ante la UD Logroñés

Los rojillos crecieron con el paso de los minutos tras un inicio complicado. Tras el descanso, mostraron una notable mejoría obteniendo el gol que les dio la victoria

El C.D. Numancia ganó a la UD Logroñés con un gol del canterano Miñana en los últimos minutos.

El C.D. Numancia ganó a la UD Logroñés con un gol del canterano Miñana en los últimos minutos.MonteseguroFoto

Gonzalo Monteseguro
Soria

El C.D. Numancia se impuso a la UD Logroñés gracias a un gol del canterano Miñana en los minutos finales, logrando así su segunda victoria de la pretemporada. Los rojillos arrancaron con dudas, pero cerraron bien la primera mitad y fueron superiores tras el descanso.

