Néstor y Dani han llegado al Numancia "para ascender" a Primera Federación

Néstor Lucas y Dani García, un mediocentro y un delantero versátil, fueron presentados como jugadores del C.D. Numancia y ambos coincidieron en que han llegado a Soria "para ascender" a Primera Federación. También elogiaron el modelo de juego que quiere impregnar Abel Segovia para los rojillos: "Con su filosofía vamos a llegar lejos".

El primero en tomar la palabra, en un acto en el que el director deportivo, Álex Huerta, acompañó a sus dos pupilos, fue Néstor Lucas. El toledano se refería al partido del miércoles ante la UD Logroñés e indicaba que "las sensaciones fueron buenas y físicamente me encontré bien aunque queda mucho por mejorar". Sobre la competencia con Moustapha en la demarcación de pivote posicional señalaba que "estoy encantado porque vamos a crecer el uno con el otro".

Al ex futbolista del Rayo Cantabria también se le cuestionó por los objetivos en su nueva etapa en Soria. "El objetivo es el ascenso a Primera Federación". Néstor se mostró ilusionado con las ideas del míster y reconocía que "es una filosofía que me gusta porque es mi idea de lo que es el juego". Eso sí el manchego pidió paciencia porque "es un modelo que cuesta y que lleva su tiempo".

Néstor mencionaba a su anterior equipo y al hecho de que el Rayo Cantabria sea el primer rival de la temporada en Los Pajaritos tras el desplazamiento al campo del Lealtad de Villaviciosa. "Será un partido bonito de jugar ante un rival al que conozco a la perfección".

Dani García, por su parte, no quiso ponerse una cifra de goles para la próxima campaña y no le daba importancia al par de ocasiones que se le fueron al limbo en el encuentro de presentación ante la UD Logroñés. "Soy maniático y prefiero guardarme los goles para la Liga".

El andaluz jugaba ente los riojanos en la banda izquierda del ataque numantino y cuando se le preguntaba por preferencias a la hora de ocupar una demarcación u otra comentaba que "lo importante es aportar lo máximo cuando se juegue".

Respecto a la idea de juego del técnico, el atacante respaldaba al cien por cien el juego de toque y combinativo. "Con la filosofía del míster vamos a llegar muy lejos". Tan lejos como a Primera Federación. "Yo he venido a ascender con el Numancia".