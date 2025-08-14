Huerta: "El modelo de este Numancia requiere de jugadores que den un plus en la faceta creativa"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El director deportivo del C.D. Numancia, Álex Huerta, sigue trabajando para completar la plantilla 2025-2026 y sus dos grandes prioridades son la contratación de un centrocampista y de un mediapunta. Dos jugadores que espera como 'agua de mayo' el míster Abel Segovia para mejorar el juego ofensivo de los rojillos. "El modelo de juego requiere de jugadores que nos den un plus en la faceta creativa", aseguraba Huerta, quien añadía que "estamos contentos con los futbolistas que han llegado".

El responsable rojillo reconocía que encima de la mesa tienen varias opciones para conseguir esa mejoría en el juego de creación. "Seguimos trabajando, pero sin precipitarnos". Tras la llegada de estos dos futbolistas quedarían fichas libres y no se descarta que lleguen más caras nuevas en lo que queda de mes de agosto. Sobre los efectivos de la cantera, Huerta era muy claro al afirmar que "los jugadores del filial siempre tienen la puerta abierta".

Respecto al partido del miércoles ante la UD Logroñés, el de Abejar comentaba que "es cierto que nos costó entrar en el partido, aunque después se empezó a ver un ritmo más alto de juego". El choque ante los riojanos fue el cuarto de pretemporada y el sábado el Numancia de Abel Segovia tiene otro test, en esta ocasión ante el Valladolid Promesas en Tardelcuende. Para este compromiso ya podrá jugar Álex Gil mientras Juancho e Ishizuka mejoran de sus respectivas dolencias musculares. Héctor Peña es el que evoluciona más lento de su lesión.

Por otro lado, Huerta da prácticamente por descartado el enfrentamiento que en anteriores pretemporadas tenía lugar ante el Atlético de Madrid. "Nuestra planificación es sin contar con este amistoso", explicaba el dirigente rojillo.