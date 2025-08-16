El Numancia supera al Valladolid Promesas, un rival de su liga

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

El camino de preparación del CD Numancia encontró en Tardelcuende una nueva estación, la quinta, donde derrotó al Valladolid Promesas, un rival de un nivel parejo por su condición de inquilino en el Grupo 1 de la Segunda Federación, al igual que el Numancia, hábitat en el que se deberá desenvolver el grupo de Abel Segovia cuando arranque la competición oficial el primer fin de semana de septiembre. Hasta esa fecha, todavía le queda mucho tajo al técnico numantino. Trabajo por las jornadas de entrenamiento y puesta a punto, por los partidos de preparación que deben afrontar durante este tiempo y por dar muestras de que el grupo se empapa y manifiesta el estilo de juego de su cuerpo técnico en el renovado proyecto rojillo. Por sus intenciones de ser protagonistas con el balón con una circulación fluida de calidad y aprovechar el talento para imponerse a los rivales, aún queda recorrido.

Con un carrusel de cambios de cara a repartir esfuerzos en el plano físico y que todos los jugadores, tanto los de la primera plantilla como los que se incorporan desde el escalón inferior del filial, asimilen los conceptos e insistan en los automatismos, el Numancia superó en los tramos finales de cada parte al Promesas, que igualó el duelo justo al inicio de la vuelta de vestuarios. Un desajuste defensivo propició el gol pucelano. Tomy equilibró el marcador tras el gol de De Frutos antes de cerrar la primera parte del enfrentamiento. El central rojillo remató un córner y adelantó al conjunto soriano que hasta ese momento no encontró el gol con un Miñana muy activo en esa suerte del juego.

El primer gol se generó en una acción a balón parado. La estrategia adquiere una gran relevancia y su dedicación parece a la altura, según se observa en los enfrentamientos hasta el momento, por su carácter determinante. Luego, habrá que ver si los beneficios se sitúan a ese mismo nivel. La pretemporada es un espacio para la labor de laboratorio. Para bien o para mal, no computa, pero sí sienta ciertas bases que a lo largo de la temporada pueden ser muy necesarias, a nivel estratégico, físico y de juego. El segundo gol se gestó en un robo de balón por parte de Marcos Sánchez. El lateral derecho combinó para que Jony y Dani García remataran la jugada. La presión, todavía no bien explotada, al igual que la intensidad, están dentro de los conceptos a trabajar frente a rivales que pueden sufrir sus consecuencias a la hora de sacar el balón en combinaciones desde su área. Por ahí, el Numancia tiene un gran margen de mejora.

Abel Segovia anima a sus jugadores a las acciones combinativas y se desespera desde la banda cuando los errores en esa circulación afloran . Nada nuevo en cualquier categoría de las diferentes ligas, tanto en las de mayor peso como en las de un nivel menor. Frente al Valladolid Promesas, el Numancia evidenció que ambas circunstancias las ofrece en su despliegue. Es tiempo, la preparación, para corregir e insistir en mejorar todos los aspectos. Queda trabajo por delante.