El CD Numancia se mide en Tardelcuende a un rival directo en el quinto partido de pretemporada

El CD Numancia enfila el ecuador de su puesta a punto, cierra la tercera semana de pretemporada cuando le restan otras tres más para el debut liguero, con su quinto encuentro de preparación. El que le mide este sábado, 19.00 horas, al Valladolid Promesas en Tardelcuende. Un rival directo del Grupo 1 de la Segunda Federación. El filial pucelano se cruzará con la tropa de Abel Segovia durante la liga regular, más concretamente el próximo mes de noviembre. Eso será en la competición liguera. Antes tendrán la oportunidad de conocerse en el amistoso de preparación en Tardelcuende.

El de la tarde del sábado se contabiliza como el quinto enfrentamiento de pretemporada. Un rival del mismo nivel, Segunda Federación, como los dos anteriores, Utebo y UD Logroñés. Categoría que permitirá al Numancia calibrar su momento en la fase de puesta a punto. Los otros dos rivales a los que se ha enfrentado se situaban por encima de su nivel, el Guadalajara de Primera Federación, y el Almazán de Tercera Federación. En esta fase se trabaja para sentar las bases físicas muy importante para encarar una campaña exigente, del estilo de juego, automatismos, los elementos tácticos y de estrategia...

En los cuatro duelos anteriores, el Numancia ha ganado en dos ocasiones, Almazán y UD Logroñés, y ha perdido en las otras dos, Guadalajara y Utebo. Ha registrado un total de seis goles a favor (Carlos Gutiérrez, Jony, en dos ocasiones, Bonilla, Moustapha y Miñana) y seis goles en contra (cuatro del Guadalajara y dos del Utebo).