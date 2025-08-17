Berto, un mediapunta para el ataque rojillo

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

Paso a paso, fichaje a fichaje, el CD Numancia completa su plantilla antes del inicio liguero, primer fin de semana de septiembre, y con antelación al cierre del mercado, el próximo 31 de agosto. Cuanto antes pueda trabajar el cuerpo técnico con la mayoría de jugadores y estos se adapten al nuevo proyecto, sus métodos y dinámica de entrenamientos, su aclimatación al entorno y la mentalización del objetivo, mejor.

El club soriano comunicó este domingo la contratación de Alberto González García ‘Berto’ (Avilés, 2 de abril de 1998). Un mediapunta zurdo, una de las dos últimas prioridades en la cartera de refuerzos del director deportivo numantino, José Alejandro Huerta. El compromiso del asturiano con el club soriano se ha firmado por una temporada. A falta de tres semanas para el arranque de la competición y de dos para cerrar la ventana de incorporaciones en el mercado estival, el Numancia se ha asegurado durante estos días el concurso de dos efectivos señalados para los puestos de mediapunta, Berto, y mediocentro, Nick Buyla. Dos jugadores que responden, según el club soriano, a la petición de su técnico, Abel Segovia, de contratar talento y calidad en ambas posiciones.

Berto se presenta en Soria con el aval de su paso por la competición de Primera Federación. Su anterior destino fue la SD Amorebieta, pero también ha competido en la misma categoría con la Cultural y Deportiva Leonesa y el Alcorcón, conjunto con el que ascendió a Segunda división en la temporada 2022-23. En esa categoría también jugó con el Sporting de Gijón, en cuya cantera, la de Mareo, se formó hasta debutar con el primer equipo asturiano. Alternó sus apariciones con el filial, 86 partidos y 29 goles en Segunda B, y la primera plantilla, 22 participaciones en Segunda división entre Liga y Copa, pasando a ser fijo en la campaña 2021-22. Posteriormente y tras una lesión, Berto se comprometió con el Alcorcón (2022-23), equipo en el que disputó 33 partidos logrando el ascenso a Segunda división. La siguiente campaña la cubrió en la Cultural y Deportiva Leonesa, 24 partidos, en Primera Federación y el último curso lo ha vivido en la SD Amorebieta con un descenso de Primera a Segunda Federación. Tanto Berto como Nick Buyla se incorporan este lunes a la disciplina de Abel Segovia y su cuerpo técnico.

El nuevo jugador del Numancia ocupa una posición de mediapunta y también puede ofrecer una alternativa para el extremo izquierdo. Una pieza polivalente a disposición del entrenador rojillo. Berto contabiliza la decimoquinta incorporación al vestuario numantino, muy renovado en todas sus líneas. La lista de refuerzos se inició con el primer fichaje del club soriano, Juancho Victoria, extremo, al que se unieron de manera progresiva Marcos Sánchez, lateral derecho; Joel Jiménez, portero; Fermín Ruiz, lateral zurdo; Hugo Matos, atacante; Alain García, lateral derecho; Héctor Peña, extremo zurdo; Álex Gil, atacante por banda; Carlos Gutiérrez, central; Ian Olivera, central zurdo; Néstor Lucas, mediocentro; Dani García, delantero; Oleg Olynyk, portero (tercero de la primera plantilla y guardameta del filial); Jannick Buyla, centrocampista; Berto González, mediapunta.

Un total, de momento, de 15 contrataciones. Además también se encuentran incluidos en la plantilla los renovados, Javi Bonilla (lateral zurdo), Jony González (delantero), Cristian Delgado (centrocampista), Óscar de Frutos (central), Gexan (lesionado), Danese (central), Godson (delantero en dinámica del primer equipo y con ficha del filial), Miguel Ángel Abad (portero), Álvaro Neves y Antonio Ishizuka, ambos con ficha del filial. Han completado las convocatorias de Abel Segovia y han disputado bastantes minutos en los cinco encuentros de preparación Miñana, Iván Niño, Yago, Saúl, Marco Beltrán, Hugo Matos o Angelo.

El entrenador rojillo maneja una lista de 21 jugadores con ficha del primer equipo, aunque Gexan, lesionado de larga duración, podría dejar libre su puesto hasta su completa recuperación. El margen para reforzar la plantilla se reduce por haber cubierto buena parte de las necesidades en todas las posiciones, además de que el plazo para el cierre del mercado se aproxima a su fin.