El CD Numancia confirma el fichaje de 'Nick' Buyla, centrocampista forjado en Primera RFEF

El CD Numancia refuerza su centro del campo con un nuevo fichaje aún joven (26 años) pero de probada experiencia en la categoría superior, Primera RFEF. El club rojillo y Jannick ('Nick') Buyla han llegado a un acuerdo para la incorporación de este último como nuevo jugador del primer equipo numantino.

Jannick Buyla (Zaragoza, 6 de octubre 1998), se desempeña como centrocampista y llega a Soria procedente de la SD Tarazona de Primera RFEF, categoría en la que cuenta con gran experiencia. Formado en la cantera del Real Zaragoza, club con el que debutó en Segunda división en la campaña 18-19, Buyla ha jugado las últimas temporadas en Primera RFEF en equipo como Nástic de Tarragona, Badajoz, SD Logroñés, Linares o el mencionado Tarazona.

Buyla es un fijo en la selección absoluta de Guinea Ecuatorial, con más de 30 participaciones con el 8 a la espalda del combinado nzalang y dos participaciones en la Copa de África de selecciones.

Jannick Buyla firma por una temporada y se incorporará el lunes a los entrenamientos del equipo numantino que lidera Abel Segovia.