El Numancia adelanta el partido ante el Tarazona

Por petición de la SD Tarazona, el club aragonés y el Numancia disputarán su partido de pretemporada, programado en un principio para el sábado 23 de agosto, un día antes, el viernes en el mismo escenario, el campo de La Arquilla de Ágreda. El ensayo para los dos conjuntos se desarrollará a partir de las 19.00 horas.

El cambio de fechas modifica un poco la planificación de la cuarta semana de pretemporada en la que el cuerpo técnico había dispuesto varias sesiones de entrenamiento hasta la disputa del segundo enfrentamiento de los previstos en el período de puesta a punto de la presente semana.

El Numancia jugará este miércoles en Ejea de los Caballeros, 19.00 horas, su sexto compromiso amistoso de preparación y dos días después se medirá a la SD Tarazona en Ágreda en el penúltimo de los ocho encuentros proyectados para ensayar frente a un rival lo digerido en las sesiones preparatorias.

Para la SD Tarazona será el último examen antes de iniciar la temporada oficial en el Grupo 2 de la Primera Federación. Su anterior duelo lo perdió, 1-0, con el Alavés B, último rival del conjunto soriano el próximo 30 de agosto en El Burgo de Osma. Previamente, se medirá mañana a la SD Ejea en el único encuentro que disputará fuera de la provincia soriana.

La cercanía en el tiempo de las dos citas de esta semana, miércoles y viernes, obligará al cuerpo técnico a repartir esfuerzos entre sus efectivos a los que se han sumado en los entrenamientos los dos últimos refuerzos firmados por el club soriano, Jannick Buyla y Berto González. El entrenador, Abel Segovia, dispone ya de casi la totalidad de jugadores para preparar su asalto a la liga.