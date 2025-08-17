El CD Numancia supera el ecuador de la pretemporada

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia ha superado el ecuador de su preparación de pretemporada. Tres semanas de entrenamientos alternados con varias citas de partidos amistosos para su puesta a punto. Tras el encuentro de Tardelcuende, el quinto de los ensayos programados, localidad a la que recaló el Numancia por primera vez en un partido del primer equipo y que respondió con la asistencia de alrededor de 600 espectadores, el grupo de Abel Segovia encara una cuarta semana de pretemporada con dos pruebas más.

El próximo miércoles, el conjunto soriano saldrá por primera y única vez en el periodo de preparación de los lindes de la provincia. Visitará la localidad de Ejea de los Caballeros para medirse al equipo titular de la plaza aragonesa, la SD Ejea, también del mismo nivel en lo que se refiere a la categoría, Segunda Federación, pero encuadrado en el Grupo 2.

El segundo compromiso de la semana se ha fijado para el sábado 23 de agosto en Ágreda. De vuelta a tierras sorianas, los de Abel Segovia se enfrentarán a la SD Tarazona. El rival eleva el nivel competitivo por su condición de equipo de Primera Federación, Grupo 2. Una prueba exigente en el penúltimo de los ensayos programados. Como último examen quedará la comparecencia en El Burgo de Osma del Alavés B, de Segunda Federación, Grupo 2. Ya será en el final de la quinta semana de puesta a punto, el 30 de agosto. Posteriormente, la actividad se centrará en los entrenamientos en una sexta semana, ya previa a la competición.

En las anteriores citas de preparación, el técnico numantino no ha utilizado a algunos jugadores con problemas físicos. Además del lesionado de larga duración, Gexan, no han participado en alguno de los partidos de preparación, Juancho, Héctor Peña y Antonio Ishizuka. Álex Gil acumuló 30 minutos en el partido de Tardelcuende cuando el duelo previo ante la UD Logroñés se lo perdió por precaución debido a unas molestias físicas. El resto de los efectivos, junto a las dos últimas incorporaciones, Jannick Buyla y Berto González, afrontarán en la ciudad deportiva la cuarta semana de pretemporada bajo la supervisión de Abel Segovia.

El quinto de los ensayos, frente a un rival directo en el Grupo 1 de la Segunda Federación, el Valladolid Promesas, supuso la tercera victoria en los amistosos. Tres partidos ganados a rivales de Tercera Federación, el Almazán (0-4), y de Segunda Federación, la UD Logroñés (1-0) y el filial pucelano (2-1). Y dos derrotas frente a un conjunto de superior categoría, el Guadalajara de Primera Federación (1-4) y el Utebo (0-2), de similar nivel, pero en el Grupo 2.

Jony encabeza la lista de goleadores de pretemporada con dos tantos anotados en La Arboleda de Almazán, mientras que con un gol aparecen Carlos Gutiérrez, autor del único tanto ante el Guadalajara, Bonilla, acertado desde el punto de penalti frente al Almazán, Moustapha, anotador en el duelo con los adnamantinos, Miñana, desatascador del enfrentamiento de presentación en Los Pajaritos frente a la UD Logroñés, y los goleadores en Tardelcuende, De Frutos y Dani García. Por contra, el Numancia ha encajado siete goles: cuatro frente al Guadalajara, dos ante el Utebo y uno más con el Valladolid Promesas. Ha mantenido su portería a cero en dos ocasiones, Almazán y UD Logroñés, y se ha ido del campo sin ver portería en una cita, frente al Utebo. El miércoles tendrá la oportunidad de cambiar todas estas estadísticas.