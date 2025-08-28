Heraldo-Diario de Soria

En imágenes: CD Numancia 1 - UB Conquense 2

El CD Numancia cae en el penúltimo test antes del inicio de Liga. Cuatro derrotas, tres victorias y un empate son el bagaje de estos partidos preparatorios.

El encuentro se jugó en la Ciudad Deportiva

El encuentro se jugó en la Ciudad Deportiva

Mario Tejedor
Soria

El equipo de Abel Segovia sigue sin carburar y cosecha una nueva derrota esta pretemporada, esta vez ante el Conquense, un equipo de similar categoría, nada preocupante teniendo en cuenta el calado de estos partidos previos al campeonato.

Al CD Numancia le queda un partido de preparatoria, contra el Alavés B el sábado en El Burgo de Osma, antes del comienzo de la temporada regular. 

