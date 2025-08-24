Penúltima semana de pretemporada para el CD Numancia

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia se adentra en la penúltima semana de pretemporada. Para esta fase, el cuerpo técnico ha programado diferentes sesiones de entrenamiento, como ha realizado en las semanas precedentes, y dos encuentros amistosos de preparación frente al CD Conquense y el Alavés B. Los dos últimos antes del estreno liguero el primer fin de semana de septiembre.

Dos oportunidades más para rodar a los jugadores de la plantilla de Abel Segovia, que no ha ofrecido hasta la fecha la posibilidad de disputar un duelo completo a ninguno de sus efectivos. El reparto de esfuerzos y minutos, para algunos jugadores más que para otros lógicamente debido a problemas físicos o por su incorporación más tardía, ha guiado al técnico numantino en los compromisos previos de preparación.

El miércoles, 12.30 horas, en la Ciudad del Fútbol Francisco Rubio ante el conjunto manchego y el sábado frente al alavés en El Burgo de Osma plasmará sobre el terreno de juego sus planteamientos en su última ocasión antes del arranque de la competición.

La tónica general de la pretemporada en las semanas previas en las que se ha mezclado las sesiones de entrenamiento en la ciudad deportiva con los ensayos por diferentes escenarios de la geografía soriana, a excepción del partido disputado en Ejea de los Caballeros, le ha guiado por la distribución de minutos de juego, de un total de 630, entre los efectivos alineados en todos los enfrentamientos. Sin apenas pistas para un posible once de referencia en el inicio de la competición oficial.

Abel Segovia ha utilizado una treintena de jugadores entre los de la primera plantilla y los meritorios reclutados de las categorías inferiores. Un nutrido número de efectivos que deberá reducir y perfilar en las próximas fechas antes de viajar a Villaviciosa para medirse en la primera jornada al Lealtad. Con la contratación de Buyla y Berto el mercado de fichajes deja de ser una necesidad prioritaria sino se le presenta al club alguna incorporación irrenunciable. A falta de dos semanas para su cierre, la plantilla rojilla está casi completada.

En la penúltima semana de preparación, el Numancia afrontará su octavo y noveno compromiso de la pretemporada. El balance de los anteriores ensayos registra tres derrotas, ante el Guadalajara (1-4), el Utebo (0-2) y la SD Tarazona (0-1); tres victorias, SD Almazán (4-0), UD Logroñés (1-0) y Valladolid Promesas (2-1); y un empate con la SD Ejea (1-1). Conquense y Alavés B medirán los siguientes pasos de los numantinos y completarán las estadísticas de la pretemporada.

El grupo de Abel Segovia ha encajado nueve goles en siete partidos, ha materializado otros nueve a su favor, ha dejado su portería a cero en dos ocasiones y no ha conseguido batir a su rival de turno en dos ensayos. La lista de goleadores la componen Carlos Gutiérrez, frente al Guadalajara, Jony, en dos ocasiones a la SD Almazán, Bonilla y Moustapha, ante el conjunto adnamantino, Miñana contra la UD Logroñés, De Frutos y Dani García ante el Valladolid Promesas y de nuevo Dani García contra la SD Ejea.