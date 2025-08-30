El Numancia cae ante el Alavés B víctima de sus errores defensivos en el cierre de la pretemporada (0-2)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia pone fin a la pretemporada y lo hace con una derrota ante el Deportivo Alavés B por 0-2, en un partido en el que los errores en defensa y los problemas en sacar el balón condenaron a los de Abel Segovia, que dentro de una semana iniciarán la competición liguera. Las pruebas de estas semanas de amistosos pasarán a mejor vida y llegará la hora de la verdad con los puntos en juego.

Tras una primera parte sin goles y con pocas llegadas de unos y otros al área rival, en la reanudación el Numancia evidenció las dificultades que tiene a la hora de sacar el balón desde la defensa y por ahí perdía el encuentro ante los vitorianos. Dos fallos de Olivera y de Moustapha, los dos centrales numantinos en El Burgo de Osma, propiciaban los dos goles de un Alavés B que de estar más acertado en ataque pudo haber marcado algún gol más. Un amistoso que deja dudas en la idea de juego que pretende Abel Segovia.

Al Numancia le faltó tener más presencia en ataque en una primera parte en la que la gran novedad en el once de Abel Segovia fue ver a Moustapha como defensa central. Lo más negativo, sin duda, para los intereses rojillos fue la lesión de Berto, que antes de que se cumpliera la media hora de juego pedía el cambio y era sustituido por Hugo Matos.

El Numancia pecó de falta de ritmo en un primer acto en el que el Alavés B tampoco le creó excesivos problemas en defensa. El partido comenzaba con susto para los rojillos tras un balón en profundidad a la espalda de la defensa, al que llegaba tarde el meta Joel, y que obligaba a Marcos Sánchez a realizar una gran acción defensiva para negar al filial vitoriano el 0-1. Poco más en cada una de las áreas en unos primeros 30 minutos de dominio alterno con un Numancia que no acababa de sacar el esférico con claridad desde la defensa. Ofensivamente, el más incisivo de los sorianos era el canterano Miñana por la banda izquierda.

El encuentro se animaba en la recta final de esta primera mitad con una buena jugada por banda del Alavés B que era finalizada con un taconazo que detenía un Joel bien colocado bajo palos. Respondía Jony para el Numancia y acto seguido de nuevo Joel tenía que intervenir para desbaratar un lanzamiento de falta de los alavesistas que buscaba la red. Minutos de cierta locura ya que justo antes del descanso Miñana pudo hacer el 1-0, pero su cabezazo a centro de Álex Gil desde la derecha se marchaba alto.

La segunda parte arrancaba con la antesala de lo que vendría después ya que Olivera cometía un error de bulto para obligar a Joel a una gran intervención privando a los vascos del 0-1. El Alavés perdonaba, pero sólo cuatro minutos después no desaprovechaba el regalo del defensa andorrano del Numancia. Pésimo control y pase de Olivera al portero que habilita a Chema para batir a puerta vacía. Regalos que se pagan caros como el que hacía a renglón seguido Moustapha, quien la pifiaba a la hora de sacar el balón para que Noel anotase casi a placer.

Quedaba media hora de partido para que el Numancia enmendase sus errores, aunque cierto es que el Alavés B bien pudo incrementar su renta de haber estado más acertado de cara al marco numantino. Los rojillos fueron más incisivos en ataque en la recta final, pero si no dominaron su propia área en la del rival tampoco estuvieron acertados para firmar la quinta derrota de una pretemporada demasiado irregular y que deja varias interrogantes.