Huerta: "El objetivo del Numancia es subir y tenemos que ganar en todos los campos"

La pretemporada del C.D. Numancia ha sido irregular en cuanto a resultados y sensaciones, pero la hora de la verdad llega este sábado en Villaviciosa con los primeros tres puntos en juego. El director deportivo rojillo, Álex Huerta, no está preocupado por la trayectoria veraniega e incide que "lo importante llega el sábado". Asegura que el único objetivo "es el ascenso" y pone en valor el trabajo del entrenador y "la implicación de la plantilla" para estar en el mes de mayo en Primera Federación.

"Es cierto que la pretemporada no nos deja un buen sabor de boca", comentaba Huerta, quien para nada se quiera rasgar las vestiduras por lo que se ha visto en esta época estival. "Hay que relativizar un tanto lo que es la pretemporada. No saco demasiadas conclusiones porque lo importante llega el sábado con el partido ante el Lealtad".

El responsable numantino destaca como uno de los aspectos positivos de la pretemporada el hecho de que no haya habido que lamentar lesiones de importancia, más allá casos leves como la torcedura de tobillo de Carlos Gutiérrez o las molestias de Berto en la planta del pie. Sin embargo, Huerta también es consciente de que fallos como los del pasado sábado ante el Deportivo Alavés B "no se pueden cometer en la competición oficial".

El de Abejar está convencido de que este Numancia dará alegrías a sus aficionados y para ello destaca la capacidad del entrenador y el compromiso de la plantilla. "Me gusta la forma de trabajar de Abel Segovia y la implicación de la plantilla". Aspectos positivos que tienen que dar ya resultados este sábado desde las 18.00 horas en el campo de Las Callejas ante el Lealtad de Villaviciosa. "Nuestro único objetivo es el ascenso y tenemos que ir a ganar a todos los campos. Para cualquier equipo es importante empezar la Liga ganando y ante el Lealtad iremos a ganar".

Eso sí, Huerta sabe que el Numancia no tendrá una primera jornada nada cómoda al visitar "campo complicado que conozco bien. La temporada pasada este tipo de escenarios se nos complicaban", señalaba el pinariego. Y es que en la temporada 2020-2021 dirigió al Numancia en el feudo del Lealtad tras la destitución de Manix Mandiola como entrenador. Los sorianos no pasaron del empate a uno.

Para este estreno de Liga, Abel Segovia no podrá contar con los internaciones Olivera y Buyla, citado con Andorra y Guinea, respectivamente. El resto de los efectivos estaría en condiciones para jugar en Villaviciosa, aunque tanto Carlos Gutiérrez como Berto están entre algodones. "Confiamos en que lleguen para el partido", apuntaba Huerta.

Por último, el dirigente se refería a los rivales más directos que tendrá el Numancia en la lucha por el ascenso directo a Primera Federación y apuntaba a Gimnástica Segoviana, Salamanca y Bergantinos, "además de los filiales que siempre son una incógnita".