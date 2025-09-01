Cara y Cruz para el Numancia en el inicio liguero a lo largo del último lustro

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia arranca el sábado en Villaviciosa la temporada liguera 2025-2026 y el objetivo es sumar los tres puntos ante el Lealtad. Los antecedentes de los estrenos de la competición oficial en el último lustro son de cara y cruz con tres derrotas y dos victorias. El curso pasado se iniciaba con un triunfo claro ante el Compostela por 2-0 y la intención de los rojillos este fin de semana es echar a andar con buen pie ganando en Las Callejas.

Ribeiro y Bonilla al transformar un penalti fueron los goleadores del Numancia en la puesta de largo de la campaña pasada ante el Compostela, un partido que tenía lugar en Los Pajaritos y en el que el cuadro soriano era muy superior a los gallegos. Los de Aitor Calle se estrenaban de la mejor manera posible, con buenas sensaciones y con los tres puntos en el zurrón.

La segunda victoria numantina en el último lustro en el comienzo de la Liga fue en el ejercicio 2020-2021, la primera temporada en el fútbol no profesional tras el descenso en julio de 2020 de Segunda División. El Numancia entrenado por Manix Mandiola ganaba 3-1 al Marino de Luanco con goles de Menudo y doblete de Asier Benito. El tanto de los visitantes lo lograba el ex rojillo Álex Arias al transformar un penalti.

En las tres temporadas siguientes, el Numancia no tuvo un buen debut al perder en la primera jornada liguera. En el curso 2021-2022 el Espanyol B era el verdugo soriano al vencer por 1-0 en Barcelona. Un mal inicio de campeonato que tuvo un gran final ya que el Numancia de Diego Martínez subía a Primera Federación como campeón de su grupo.

Ya en Primera Federación, el Intercity aguaba la fiesta numantina en la primera jornada al vencer en Los Pajaritos 0-1. Se bajaba a Segunda Federación y en aquella campaña 2023-2024 era la Gimnástica Segoviana la que superaba a los rojillos en el estreno por 2-0.