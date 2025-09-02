Una plantilla de garantías en búsqueda del ascenso del Numancia a Primera RFEF

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia presenta una plantilla de garantías para ascender a Primera Federación después de los intentos fallidos de las dos últimas temporadas. El club rojillo tiene las 16 fichas seniors permitidas completadas, aunque hasta el cierre del mercado de fichajes del lunes barajó la idea de reforzar su delantera con un futbolista de edad sub 23. Un plantel competitivo en el que Abel Segovia tiene dobladas cada una de las demarcaciones. 21 fichas que de cara a la próxima ventana de enero deja un importante margen hasta llegar al cupo de 26.

La portería numantina está cubierta con Joel Jiménez, Miguel Ángel Abad y Oleg Oliynyk. Este último entrenará con el primer equipo, pero tendrá ficha con el filial en Tercera Federación. Joel Jiménez es el que parte con más opciones para ser el meta titular y tendrá como competencia a dos arqueros sub 23. Miguel Ángel Abad ha dado el salto al primer equipo después de su notable rendimiento el ejercicio pasado con el Numancia B.

Para el lateral derecho han llegado dos futbolistas como son Alain García y Marcos Sánchez, que cuenta con ficha sub 23. En esta demarcación también está Gexan, lesionado de larga duración y que de momento no entra en los planes del míster y que no tendrá ficha. Fermín Ruiz y Bonilla están en la nómina para el lateral izquierdo y habrá que esperar por cuál apuesta Abel Segovia para la titularidad. Dos jugadores experimentados que cuentan con un gran golpeo con su pierna dominante, siendo importantes en el balón parado.

Cuatro centrales con Carlos Gutiérrez, Danese, De Frutos e Ian Olivera. Experiencia para dar y tomar con los tres primeros y juventud con el sub 23 Oliveira para darle forma al centro de la zaga. Una demarcación que se ha cubierto con garantías y para la que Moustapha también podría ser una solución en caso de necesidad.

El propio Moustapha, el sub 23 Néstor Lucas, Cristian Delgado y Jannick Buyla son los mimbres que tiene Abel Segovia para el centro del campo. El senegalés y Néstor son los dos pivotes más posicionales y estarán acompañados por dos efectivos con más dinamismo en la parcela ancha como son Cristian Delgado y Jannick Buyla. También está el canterano Neves, a todos los efectos integrante de la primera plantilla aunque tiene ficha con el filial.

En los extremos aparecen jugadores muy polivalentes que pueden jugar en las dos bandas e incluso en la mediapunta. Juancho, Hugo Matos (sub 23), Héctor Peña, Álex Gil competirán por ganarse la titularidad en las bandas del ataque. Para la mediapunta el elegido ha sido Berto, un futbolista de contrastada calidad y que se presume como pieza angular en los planes ofensivos del Numancia. La nómina de delanteros la integran Jony, Dani García y Godson. Este último sub 23 y que tendrá ficha con el filial de Tercera Federación.

Un total de 16 fichas senior completas y cinco sub 23 en el primer equipo como son Miguel Ángel Abad, Ian Oliveira, Marcos Sánchez, Néstor Lucas y Hugo Matos. Salen 21 futbolistas y un margen de cinco contratos libres hasta llegar a la cifra de 26 efectivos permitidos en las plantillas de Segunda Federación.