Berto desafía al Lealtad: "Soy amigo de su capitán y ya le he dicho que los vamos a 'vacunar'"

Berto González fue el último fichaje del C.D. Numancia y el último en ser presentado en un acto en el que el futbolista estuvo acompañado por el director deportivo Álex Huerta. El atacante asturiano, canterano del Sporting de Gijón, es duda debido a unas dolencias en el pie para el partido ante el Lealtad, rival al que conoce bastante bien y al que desafía para el choque del sábado: "Soy amigo de su capitán y ya le dicho que los vamos a 'vacunar'". El mediapunta está encantado con la filosofía de juego de Abel Segovia porque "es un modelo que va bien para mis características".

El pasado fin de semana se tuvo que retirar del terreno de juego en la primera parte del partido ante el Alavés B debido a unas molestias en la planta del pie que no acaba de superar. Un contratiempo que hace que Berto sea dudoso en los planes del Numancia para la primera jornada ante el Lealtad. "Estamos pendientes de evolución", se limita a decir el jugador cuando se le preguntaba sobre sus opciones de jugar en Villaviciosa.

El mediapunta de 27 años, que también puede actuar en el extremo izquierdo, está "encantado" en su nueva aventura en el Numancia y asegura que la adaptación al club y a la ciudad está siendo muy buena. "Llego a un club como el Numancia que es una gran oportunidad para seguir creciendo". A título colectivo reconoce que el ascenso a Primera Federación es el "objetivo", aunque Berto prefiere calibrar los retos más a corto plazo: "Sólo tenemos que pensar en ganar al Lealtad ya que de lo contrario nos estaríamos equivocando".

El ex sportinguista ha jugado varias veces en Les Caleyes de Villaviciosa y avisa de que "es un campo complicado". Sin embargo, tiene muy claro que "si hacemos lo que sabemos ganaremos el partido". Así se lo ha transmitido a Marcos Blanco, capitán del Lealtad y amigo íntimo del numantino. Entre risas, Berto hablaba de "vacunar" a un conjunto asturiano recién ascendido y que tendrá como objetivo conseguir la permanencia en Segunda Federación.

Para aplicar sobre el césped la idea de fútbol combinativo de Abel Segovia se necesita de jugadores de calidad y Berto es uno de ellos a la hora de conseguir claridad en el fútbol ofensivo. "El modelo de jugo del míster va bien para mis características", señañaba. En este sentido, el asturiano se definía como un jugador que "entiendo bien el fútbol. Puedo adaptarme a varias posiciones, pero donde más cómodo me encuentro es cerca del área".