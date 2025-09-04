Segovia quiere un Numancia "práctico" para jugar en el campo del Lealtad

Abel Segovia en su comparecencia ante los medios en una sala de prensa de Los Pajaritos decorada ya con los colores de la Selección Española.HDS

El C.D. Numancia deja atrás la pretemporada irregular y los cinco sentidos, como no podía ser de otra forma, los tiene puestos en el partido de este sábado en Villaviciosa ante el Lealtad, un choque que arrancará a las 18.00 horas. Una primera jornada de Liga para que Abel Segovia quiere un equipo "práctico" condicionados por las características del terreno de juego de Les Caleyes. El entrenador rojillo confía en no repetir los errores de bulto cometidos en los amistosos y para ello pide más "concentración" a sus jugadores.

"La pretemporada se nos ha hecho larga y todos tenemos ganas de que empiece lo bueno", comentaba Segovia en su comparecencia ante los medios de comunicación en una sala de prensa de Los Pajaritos engalanada ya con los colores y el marketing de la Federación Española de Fútbol.

Una pretemporada la de los rojillos en la que los fallos han condicionado el juego del equipo y con los que el míster desde luego que no está nada satisfecho. "No me gusta tener esos fallos, aunque son parte del proceso del trabajo de pretemporada". Segovia pide tiempo para ver a su mejor Numancia e indica que "en un mes funcionando veremos al equipo que queremos". El andaluz se atrevía a diagnosticar el problema que tienen los numantinos en la repetición de estos errores y afirma que "lo que nos está fallando es la concentración".

Las sensaciones que ha tenido Segovia durante el trabajo veraniego son encontradas ya que estos fallos se compaginaban con cosas positivas "en los partidos jugados ante Tarazona, Valladolid Promesas y UD Logroñés". El técnico quiere ampliar los momentos buenos de su equipo porque hasta ahora "veo al conjunto que quiero a ratos".

El Numancia de Segovia apuesta por el fútbol combinativo, aunque el sevillano es consciente de que los escenarios condicionarán el estilo sobre el césped. El campo de Les Caleyes de Villaviciosa será un condicionante importante y "nos tendremos que adaptar". El míster reconoce que el sábado "hay que ser prácticos. Ya dije que quiero un Numancia camaleónico ya que el contexto con el que nos vamos a encontrar será diferente al de Los Pajaritos".

Sobre el Lealtad espera un rival con un 3-5-2 de sistema de juego y que presente una gran actitud a la hora de recibir a un Numancia que parte como favorito para alcanzar el ascenso. "Es un conjunto recién ascendido y seguro que afronta el partido con muchas ganas. Pero el gran enemigo del Numancia es el propio Numancia. Tenemos que hacer las cosas bien y saber competir en cualquier campo".

Segovia analizaba su plantilla para esta temporada 2025-2026 tras el cierre del mercado el pasado lunes y era contundente: "Para mí es la mejor del mundo".

Berto es baja y Carlos Gutiérrez es duda

De cara al choque de este sábado Berto es baja debido a un problema en el pie y Carlos Gutiérrez es duda con un esguince de tobillo del que parece que todavía no está totalmente recuperado. A estas dos situaciones hay que añadir las bajas de Olivera y Buyla al estar concentrados con sus respectivas selecciones para los partidos internacionales de Andorra y Guinea. Ausencias que abren la opción para que en la convocatoria para Villaviciosa aparezcan "1 o 2 jugadores del filial". Uno de estos canteranos podría ser Miñana, un futbolista que gusta a Abel Segovia.