El entrenador del Rayo Cantabria dice que "hay que hacer un partido de diez para ganar en Soria"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Rayo Cantabria visitará Los Pajaritos para medirse al C.D. Numancia este domingo a partir de las 17.00 horas y Ezequiel Loza, entrenador del filial del Racing de Santander, sabe que "para ganar en Soria tendremos que hacer un partido de diez". Loza ya sabe lo que es jugar en el municipal soriano, un escenario en el que perdía la temporada pasada por 1-0.

El míster del filial definía al Numancia como un rival "muy fuerte en la estrategia" y por ello sabe que para no volver de vacío de la capital soriana "tendremos que estar muy atentos en defensa". Si el Rayo Cantabria ajusta el trabajo defensivo tendrá mucho a su favor ya que "en un campo grande como Los Pajaritos podemos sacar nuestras virtudes en ataque". Loza aseguraba que "es un partido bonito de jugar en un campo en el que siempre hace ilusión visitar".

El conjunto dirigido por Ezequiel Loza llega a la cita con la confianza al alza tras su triunfo en el estreno frente al Marino de Luanco (1-0), gracias al gol de Baldrich.

En las filas numantinas destaca la presencia del ex racinguista Néstor Lucas, que la pasada campaña disputó 28 encuentros con el Rayo Cantabria.