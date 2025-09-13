Cara y cruz para el Numancia en su estreno en Los Pajaritos en el último lustro

Los jugadores del Numancia celebran el 2-0 ante el Compostela con el que arrancaban la temporada pasada en Los Pajaritos.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Tres victorias y dos derrotas es el balance del C.D. Numancia en sus estrenos en Los Pajaritos a lo largo del último lustro, desde el descenso al fútbol no profesional. La temporada pasada el debut en casa coincidía con el del campeonato y en esa primera jornada el equipo rojillo ganaba por 2-0 con tantos de Alain Ribeiro y Bonilla.

Hace dos campañas, el Numancia arrancaba en casa en la jornada 2 con un traspié ante el Montijo (1-2) y hubo que esperar a la jornada 4 para celebrar la victoria en casa al vencer 3-1 al Atlético Paso con goles de Noé Ela, Moustapha y Carlos González.

En el curso 2022-2023, en Primera Federación, se perdían los dos primeros partidos de Los Pajaritos ante Intercity y Alcoyano por sendos 0-1 y para festejar el primer triunfo en Soria se tuvo que esperar a la jornada 5 cuando se ganaba a La Nucía por 2-0 con tantos de David González y Fer Román.

En la temporada 2021-2022 se ganaba al Cerdanyola por 2-0 (Diego Suárez y Cotán) en la jornada 2 y en la campaña 2020-2021 se derrotaba al Marino de Luanco por 3-1 (Menudo y doblete de Asier Benito).