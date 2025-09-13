Heraldo-Diario de Soria

Cara y cruz para el Numancia en su estreno en Los Pajaritos en el último lustro

Los rojillos acumulan tres victorias y dos derrotas en su debut como locales desde 2020, año en el que salían del fútbol profesional. El curso pasado derrotaron con solvencia al Compostela

Los jugadores del Numancia celebran el 2-0 ante el Compostela con el que arrancaban la temporada pasada en Los Pajaritos.

Los jugadores del Numancia celebran el 2-0 ante el Compostela con el que arrancaban la temporada pasada en Los Pajaritos.MONTESEGUROFOTO

Félix Tello
Soria

Tres victorias y dos derrotas es el balance del C.D. Numancia en sus estrenos en Los Pajaritos a lo largo del último lustro, desde el descenso al fútbol no profesional. La temporada pasada el debut en casa coincidía con el del campeonato y en esa primera jornada el equipo rojillo ganaba por 2-0 con tantos de Alain Ribeiro y Bonilla.

Hace dos campañas, el Numancia arrancaba en casa en la jornada 2 con un traspié ante el Montijo (1-2) y hubo que esperar a la jornada 4 para celebrar la victoria en casa al vencer 3-1 al Atlético Paso con goles de Noé Ela, Moustapha y Carlos González.

En el curso 2022-2023, en Primera Federación, se perdían los dos primeros partidos de Los Pajaritos ante Intercity y Alcoyano por sendos 0-1 y para festejar el primer triunfo en Soria se tuvo que esperar a la jornada 5 cuando se ganaba a La Nucía por 2-0 con tantos de David González y Fer Román.

En la temporada 2021-2022 se ganaba al Cerdanyola por 2-0 (Diego Suárez y Cotán) en la jornada 2 y en la campaña 2020-2021 se derrotaba al Marino de Luanco por 3-1 (Menudo y doblete de Asier Benito).

