Héctor Peña marca las primeras diferencias en el Numancia de Abel Segovia

Marcar un gol que daba la victoria y forzar un penalti saliendo desde el banquillo es una bagaje más que suficiente para poder decir que un futbolista marca las diferencias cuando sólo se han jugado dos jornadas de Liga. Este es el rendimiento que está teniendo Héctor Peña en sus primeras participaciones con la camiseta del C.D. Numancia. Datos objetivos y también sensaciones que reflejan que el madrileño apunta a ser uno de los jugadores importantes en la plantilla de Abel Segovia a lo largo de este curso.

Los problemas físicos no permitieron a Héctor Peña tener continuidad en la pretemporada y al no estar al cien por cien arrancaba la Liga siendo suplente en el partido contra el Lealtad. Saltaba al terreno de juego de Villaviciosa en el minuto 64 supliendo a Álex Gil y su presencia por la banda fue un quebradero de cabeza para la defensa asturiana. Una jugadón suyo en el tiempo añadido dio la posibilidad de ganar al Numancia, pero el triunfo rojillo lo impedía el meta local al detener a Jony el lanzamiento desde los once metros.

Por las necesidades del guión, el pasado domingo en el enfrentamiento contra el Rayo Cantabria Héctor Peña tuvo que jugar por el centro, por detrás del delantero Jony en una función de mediapunta en la que también marcaba las diferencias. Anotaba el gol de la victoria tras una gran combinación de los rojillos con una definición de kilates al ajustar el balón al palo derecho del meta cántabro. Una zurda exquisita que rompía la igualdad que hasta entonces había en el marcador.

Pero al margen del gol, las sensaciones que ofreció Héctor Peña durante los 82 minutos que estuvo sobre el césped de Los Pajaritos fueron las de un jugador con la capacidad de liderar el ataque del Numancia. En estas dos primeras jornadas así lo está haciendo el rojillo siendo un pilar importante para Abel Segovia de cara al futuro. Otro aspecto que pone en valor la importancia de Héctor Peña es su polivalencia al poder jugar en tres posiciones del ataque. El madrileño puede actuar en las dos bandas y en la mediapunta.

Héctor Pérez llegaba este verano al Numancia procedente del Elche Ilicitano donde completaba una notable temporada en Segunda Federación. Marcaba nueve goles en los 33 partidos en los que participó, 30 de ellos como titular. La trayectoria del delantero viene igualmente marcada por su paso por las mejores cantera del fútbol madrileño. De esta manera, además de jugar en el Rayo Majadahonda, militó en el Real Madrid (2014-2017), para luego pasar al Atlético de Madrid (2017-2021) y finalmente por la del Rayo Vallecano (2021-2023).