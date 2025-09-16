Un Numancia con alas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia tiene un importante margen de mejora y, aunque las sensaciones ante el Rayo Cantabria fueron buenas, el equipo tiene que ir a más con el paso de las jornadas. En la victoria ante el filial racinguista llamó especialmente la atención el potencial que tiene por las bandas, tanto por la derecha como por la izquierda, con jugadores incisivos como Fermín, Juancho, Marcos Sánchez, Álex Gil o Hugo Matos. Un importante salto de calidad en relación a la pasada temporada, con unos costados con mucho menor protagonismo en el juego rojillo.

Aunque el balón acaba de empezar a rodar con los primeros compases del curso, lo cierto es que este Numancia tiene en sus bandas una importante capacidad ofensiva desde sus laterales a sus extremos. Ante el Rayo Cantabria casi todo el caudal de ataque llegó por las alas y el juego por el centro pasó más de puntillas.

En la primera parte Fermín y Juancho estuvieron más incisivos por la banda izquierda que Alain García y Álex Gil por la derecha. Bien es cierto que el 1-0 llegó con un balón en profundidad hacia Álex Gil cuyo centro acabó en las redes racinguistas en el intento de despeje de Cagigal.

Fermín es un lateral izquierdo de un gran recorrido que cumple en defensa y que se suma con facilidad al ataque. Un buen refuerzo para el lateral izquierdo que pondrá muy complicado al capitán Bonilla disponer de minutos en la presente campaña. Además, Fermín también tiene buen pie izquierdo y, al igual que el agredeño, se presenta como un jugador importante en el balón parado.

Juancho, por su parte, fue uno de los destacados ante los santanderinos y un verdadero incordio para la defensa visitante. El colombiano llegó a Los Pajaritos para marcar las diferencias y ya lo está haciendo desde las primeras jornadas. Le faltó el gol para tener una tarde redonda en su puesta en escena ante los aficionados numantinos.

A Abel Segovia no le debió gustar el rendimiento de la banda derecha en los primeros 45 minutos y en el descanso cambió de protagonistas dejando en vestuarios a Alain García -estaba amonestado con una tarjeta amarilla- y a Álex Gil. Energía y vitalidad con la entrada de Marcos Sánchez y Hugo Matos y su apuesta le salió bien ya que el definitivo 2-1 llegaba tras una combinación entre ambos que finalizaba Héctor Peña con un golazo con la pierna izquierda.

La lucha por la titularidad en el lateral derecho está servida entre Alain García y Marcos Sánchez. El primero tiene unas características más defensivas y su debe tal vez es que le falta tener más presencia en ataque. Todo lo contrario de las prestaciones de un Marcos Sánchez que ofensivamente le puede dar mucho a este Numancia.

En la demarcación de extremo derecho Álex Gil debe seguir creciendo ya que sabe que tiene una importante competencia en la figura de Hugo Matos. Este último es un claro agitador de los partidos, el típico revulsivo con movilidad y buenos desmarques que siempre crean dolor de cabeza en las defensas. Matos completó una gran segunda parte y como muestra el taconazo que habilitaba a Héctor Peña para conseguir el tanto del triunfo.

Y Héctor Peña jugó por el centro ante la baja de Berto, pero es un extremo zurdo que suele actuar por el perfil derecho y también puede jugar como mediapunta como lo hizo ante el Rayo Cantabria. Otro futbolista de calidad y desborde para seguir potenciando el juego por las bandas de un Numancia con alas en su objetivo de ascender directamente a Primera Federación.