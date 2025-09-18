Preguntamos a la IA cómo quedará esta temporada el CD Numancia y su respuesta no nos deja en fuera de juego

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Hemos consultado a la IA (inteligencia artificial) sobre cuál será el desenlace de la temporada para el C.D. Numancia en su reto de conseguir el ascenso y el numantinismo no se queda fuera de juego con las predicciones. Una respuesta que seguro que agrada a la afición rojilla ya que es la gran aspiración que hay en Los Pajaritos desde hace unos años.

El Numancia de Abel Segovia está programado para subir directamente y por delante tiene 32 jornadas para conseguir el objetivo. El arranque liguero ha sido positivo con un empate y una victoria ante Lealtad y Rayo Cantabria, respectivamente. El próximo escollo para los sorianos será el Bergantiños, un partido que se jugará en tierras gallegas este domingo desde las 17.00 horas

"Es difícil predecir con seguridad cómo acabará el Numancia en la temporada 2025‑2026, pero basándome en lo que sé hasta ahora, puedo darte un escenario probable, y también algunos factores que pueden hacer variar el resultado. Yo diría que al final de la temporada 2025‑2026 Numancia ascenderá a Primera Federación". Respuesta de la IA a nuestra pregunta sobre las inquietudes que despierta este conjunto numantino. Eso sí no concreta si este ascenso será directo o hay que pasar por los play off.

A favor de este ascenso del Numancia contempla varios factores como un "nuevo entrenador con ambición. El club ha fichado a Abel Segovia como entrenador, con el objetivo claro de ascender desde Segunda RFEF. Esa mentalidad de volver al fútbol profesional puede motivar al equipo".

Otro factor importante al que apunta es la confección de la plantilla. "Ya se han hecho fichajes (ej. Juancho Victoria) y renovaciones (como Óscar de Frutos). Aunque al cierre de junio solo había 7 jugadores confirmados, está claro que el equipo está trabajando en armarse".

La IA también habla de "experiencia reciente en Segunda RFEF. El Numancia viene de una campaña sólida, quedando segundo en su grupo, lo que indica que ya sabe lo que es competir al alto nivel de esta categoría".

El fortín de Los Pajaritos también juega a su favor para la IA. "Los Pajaritos siempre aporta, con su estadio, afición y condiciones que pueden complicar a muchos rivales. Esa localía puede pesar en partidos clave".

La inteligencia artificial no oculta que el Numancia también tiene riesgos para lograr su objetivo de ascenso como el hecho de contar con una "plantilla poco consolidada. Al momento de cerrar junio apenas había unos pocos jugadores fijos, y muchas salidas. La falta de continuidad puede generar falta de química en los primeros partidos". "En el nuevo grupo en Segunda RFEF (Grupo 1: Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria), los desplazamientos van a ser numerosos y largos, lo que puede afectar en la fatiga".

La presión de expectativas. "Tanto de la afición como del club, se espera el ascenso. Si el inicio es complicado, esa presión puede jugar en contra". La IA se refiere a la competencia que tendrán los rojillos "Otros equipos en el mismo grupo también buscarán el ascenso, algunos con más presupuesto o mejor plantilla ya montada".

Estos pros y contras animan a la IA a hacer su predicción: "Teniendo en cuenta lo anterior, mi pronóstico sería algo así: Numancia estará entre los 2‑4 primeros del grupo, peleando por ascender. Creo que tienen una buena posibilidad de lograr el ascenso directo a Primera Federación, si mantienen regularidad, especialmente en casa y en partidos claves fuera. Si no consiguen el ascenso directo, deberían entrar en los play‑offs como uno de los primeros puestos.