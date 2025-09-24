Iñaki Bea regresa a Los Pajaritos dos años después de ser destituido por el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Iñaki Bea regresa este domingo al banquillo de Los Pajaritos y lo hace como entrenador de una Gimnástica Segoviana invicta en la zona alta de la tabla. El entrenador vasco vuelve a Soria después de dos años de ser destituido por el C.D. Numancia cuando el equipo militaba en Primera Federación en la temporada 2022-2023. Dirigió a los rojillos durante 23 jornadas de Liga, además del partido de Copa del Rey ante el Sporting de Gijón, y su balance fue de ocho victorias, siete derrotas y ocho empates. Fue cesado con el conjunto soriano noveno en la clasificación, con cinco puntos de margen sobre el descenso.

Restaban sólo cuatro jornadas de Liga y el Numancia presidido por Santiago Morales, con Rubén Andrés como director deportivo, tomó la decisión de prescindir de Iñaki Bea como técnico con el objetivo de conseguir una salvación en Primera Federación que finalmente no se logró. Bea dejaba a los rojillos en el puesto noveno en la clasificación con 45 puntos, a siete de la zona de promoción de ascenso y con un colchón de cinco puntos sobre el descenso. Una ventaja que se iba a dilapidar en unas últimas cuatro jornadas de Liga en las que sólo se sumaba un punto. El Numancia perdía ante el Cornellá en el último partido y perdía la categoría.

Aquella temporada 2022-2023 la iniciaba Diego Martínez como entrenador después de haber logrado el ascenso a Primera Federación. La confianza en Diego Martínez sólo duró once jornadas ya que tras perder 4-1 en el campo del Atlético Baleares era cesado el míster riojano. El Numancia apostó por Iñaki Bea, un técnico que llegaba tras ser seleccionador de la República Dominicana, cargo al que llegó en febrero de 2022, y que contaba con una amplia experiencia en los banquillos del fútbol español al haber sido durante más de siete años el segundo de José Luis Mendilibar en el Levante y en el Eibar.

El estreno de Iñaki Bea como míster numantino fue el 20 de noviembre de 2022 en el empate a tres en Los Pajaritos ante el Sabadell, aunque el fin de semana anterior ya presenciaba in situ el partido de Copa del Rey en el que el Numancia eliminaba al San Juan de Pamplona. El Numancia había aprovechado el parón de la Liga en Primera Federación para hacer el relevo en el banquillo.

Iñaki Bea comenzó su andadura como numantino con buenas sensaciones y con buenos resultados al vencer en campos complicados como el del Barça Atlétic o el del Castellón. Finalizaba 2022 perdiendo en Cornellá por 1-0, aunque el inicio de 2023 fue positivo al golear 4-1 a Osasuna Promesas.

El Numancia de Iñaki Bea se comenzó a caracterizar por su irregularidad, capaz de lo mejor y de lo peor de una semana para otra. Encadenaba tres victorias seguidas ante Sabadell, Nástic de Tarragona y La Nucía, pero la derrota por 3-0 en el campo de la Real Sociedad B hacía mucho daño en la plantilla rojilla. Era mediados de marzo y hasta su destitución el 1 de mayo el Numancia de Iñaki Bea sólo fue capaz de ganar en el feudo del Bilbao Athletic, colista destacado de ese Grupo II de Primera Federación. Un empate a uno en el campo del Intercity y la derrota en Los Pajaritos ante la SD Logroñés por 1-3 fueron los últimos encuentros del vasco al frente del Numancia.

Con un Numancia en clara curva descendente la 'patata caliente' fue para Pablo Ayuso, segundo de Bea. El técnico soriano dirigía cuatro partidos con un balance de tres derrotas ante Osasuna Promesas, UD Logroñés y Cornellá y un empate ante el Eldense. Un punto de doce que suponía el descenso a Segunda Federación en una temporada en la que desfilaron hasta tres entrenadores por el banquillo de Los Pajaritos.