El Numancia recibirá a la UD Samano el domingo 12 de octubre a las 17.00 horas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia recibirá a la UD Samano en Los Pajaritos el domingo 12 de octubre a partir de las 17.00 horas. Será la primera vez que ambos equipos se vean las caras en un encuentro oficial.

El partido ante la UD Samano corresponde a la jornada sexta de Liga de Segunda Federación. Será el tercer compromiso de los sorianos en Los Pajaritos en la actual campaña tras el jugado ante el Rayo Cantabria y el de este domingo ante la Gimnástica Segoviana.