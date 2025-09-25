Heraldo-Diario de Soria

El Numancia recibirá a la UD Samano el domingo 12 de octubre a las 17.00 horas

Será la jornada sexta para los rojillos, su tercer partido en Los Pajaritos

Juancho en el partido ante el Rayo Cantabria.

Juancho en el partido ante el Rayo Cantabria.Montesegurofoto

El C.D. Numancia recibirá a la UD Samano en Los Pajaritos el domingo 12 de octubre a partir de las 17.00 horas. Será la primera vez que ambos equipos se vean las caras en un encuentro oficial.

El partido ante la UD Samano corresponde a la jornada sexta de Liga de Segunda Federación. Será el tercer compromiso de los sorianos en Los Pajaritos en la actual campaña tras el jugado ante el Rayo Cantabria y el de este domingo ante la Gimnástica Segoviana.

