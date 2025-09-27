La Segoviana llega a Los Pajaritos invicta y con el objetivo de regresar a Primera RFEF

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Gimnástica Segoviana afronta el inicio de la temporada 2025-2026 en el Grupo 1 de la Segunda Federación tras un verano con cambios en la plantilla y en el cuerpo técnico que está capitaneado por el ex numantino Iñaki Bea. Nuevos aires para luchar por el objetivo de retornar a Primera Federación tras su efímero paso por la categoría. El club de la capital del acueducto, al igual que hace dos temporadas, será uno de los rivales directos del C.D. Numancia por ascender a la tercera categoría del fútbol español. Llega a Los Pajaritos invicta con dos victorias y un empate en las tres primeras jornadas de Liga.

La Gimnástica Segoviana estrena el nuevo curso con la firme intención de regresar cuanto antes a la categoría perdida, una Primera Federación que supo a poco por el fugaz paso de una temporada precedente en la que no pudo mantenerse en la categoría de bronce del fútbol español.

El día 5 de mayo de 2024 se disputó uno de los partidos más importantes de la historia del club azulgrana. El partido que le enfrentaba al Illescas en la última jornada de liga con victoria local por la mínima en un estadio municipal de la Albuera a rebosar con 3.005 espectadores y la derrota del Numancia ante el Cacereño por 5-0 impidiendo que los sorianos ascendiesen de manera directa lo que supuso el ascenso del club gimnástico a la Primera Federación por primera vez en su historia.

La Gimnástica ascendió por primera vez a la Segunda División B en el año 1999 aunque descendió aquella misma temporada. La afición criticó duramente a los dirigentes por fichar a jugadores del tipo de Quique Estebaranz (ex del F. C. Barcelona o C. D. Tenerife), demasiado veteranos y poco adecuados a la categoría. El club tuvo que esperar otros 12 años para regresar a Segunda B, en un recordado encuentro final de playoff en Logroño contra la SD Logroñés en el año 2011, bajo la dirección de Francisco Maroto y con un triplete del defensa central Anel. La historia se repite y la Gimnástica desciende automáticamente a Tercera División. Una dinámica que se ha reproducido en los últimos años al no conseguir la estabilidad en la tercera categoría del balompié nacional.

En el capítulo de incorporaciones, la dirección deportiva ha realizado una profunda reestructuración del plantel de la Gimnástica Segoviana, manteniendo una base de jugadores identificados con el club, como Carmona, Rubén, Manu, Fer Llorente, Juan Silva o Borrego, a los que se han sumado nuevas caras que aportarán talento y juventud como las figuras de Álex Castro, Marc Tenas, Morata, Samu Manchón o Josep Jaume.

Los azulgrana tienen la vitola de favoritos para pelear por la única plaza de ascenso directo, aunque la competencia será muy alta en este Grupo 1 de la Segunda Federación. El play off debe ser la exigencia mínima para un conjunto que acaba de descender.