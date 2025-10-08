Al Numancia le pasa factura la falta de control en los partidos

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia de Abel Segovia es una auténtica montaña rusa y en estas cinco primeras jornadas de Liga está pagando muy caro la falta de control de los partidos. Da demasiadas opciones al rival de turno y lo sucedido el pasado domingo ante la UD Sarriana es el ejemplo más claro de este descontrol de los rojillos sobre el terreno de juego. En las jornadas anteriores ya dejaba ver esta falta de jerarquía cuando los encuentros más lo necesitan.

Ante la UD Sarriana, el Numancia realizaba una buena primera parte y ello le permitió al cuarto de hora adelantarse en el marcador. Desplegó un juego para haber incrementado su renta, pero en las postrimerías de este primer periodo una desatención en un saque de esquina condenaba a los rojillos para irse al descanso con empate.

El Numancia se recompuso al golpe y nada más empezar la segunda mitad Jony hacía el 1-2. Los rojillos parecían haber metido la directa y sólo la falta de acierto le impedía tener más ventaja en el marcador. Pero el fútbol es para los que aciertan y en cuatro minutos la UD Sarriana le daba la vuelta al marcador. La falta de control del partido aniquilaba a un Numancia que había sido muy superior a su rival, pero que estaba en la lona para encajar la segunda derrota del curso.

Estos males del Numancia ya se evidenciaron en la primera jornada de Liga en el campo del Lealtad con el gol tempranero de los asturianos que puso el partido cuesta arriba a los sorianos. El Numancia hizo lo más difícil que fue empatar por medio de Jony en una tramo final de la primera parte en el que todo se puso de cara ya que el Lealtad se quedaba con un hombre menos por una doble amarilla.

Pero el Numancia de Abel Segovia no sabe 'matar' los partidos y a modo de principiante veía como también se quedaba con diez jugadores por la expulsión de De Frutos. El partido lo tuvo para ganar en el tiempo añadido con un penalti que erraba Jony.

En la segunda Jornada el Rayo Cantabria fue muy inferior a los sorianos, aunque los arreones cántabros del final de la primera parte y del partido dejaban en vilo una victoria que llegaba con cierta agonía. El Numancia sufría más de la cuenta para conseguir el primer triunfo de la temporada.

En el campo del Bergantinos no se compitió para encajar la primera derrota del curso. El Numancia fue un descontrol en las dos áreas ante un rival que encontró muchas facilidades por parte de la defensa numantina.

A la Gimnástica Segoviana se le ganó con un 1-0 un tanto engañoso en un partido en el que se jugó a lo que quiso el conjunto entrenado por Iñaki Bea. Al Numancia le salió cara con el gol de Jony en al tiempo de prolongación, aunque perfectamente le puso salir cruz en una segunda parte de ida y vuelta. Los de Abel Segovia no tuvieron el control del juego y esta falta de criterio se recrudeció a lo largo de la última media hora del pasado domingo contra la UD Sarriana.