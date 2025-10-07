El peor Numancia de las cinco temporadas en Segunda Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Este C.D. Numancia está decepcionando a propios y a extraños con un mal inicio de Liga en los que sólo ha sido capaz de sumar siete puntos de quince posibles, para ser el peor Numancia en las cinco temporadas en las que ha militado en Segunda Federación. Unos números raquíticos que hacen que el proyecto de Abel Segovia tenga más sombras que luces. No suma ni la mitad de los puntos en juego y fuera de casa únicamente ha rascado un puntos de los nueve que ha disputado.

El Numancia no carbura y las cifras están encima de la mesa con dos partidos ganados, los dos jugados en Los Pajaritos, un empate y ya dos derrotas cuando apenas se ha cumplido el primer mes de competición. La reacción tiene que llegar lo más rápida posible para no perder de vista el ansiado liderato que da el ascenso directo.

Los números que está teniendo el Numancia son los peores desde que en la campaña 2020-2021 bajase a Segunda División B, una temporada en la que todavía no existía como tal la Segunda Federación. En aquel curso tras el descenso del fútbol profesional el Numancia había sumado 8 puntos en las cinco primeras fechas ligeras y fuera de casa había logrado dos. El balance de los rojillos fue de dos victorias en Los Pajaritos ante Marino de Luanco y Lealtad, dos empates en los feudos de Cultural Leonesa y Oviedo B y una derrota en el campo del Sporting de Gijón B.

Ya en la campaña siguiente, la 2021-2022 que iba a tener como desenlace el ascenso a Primera Federación, el Numancia sumaba 8 puntos en las cinco primeras jornadas, dos de ellos a domicilio. Los sorianos ganaban al Cerdanyola y el Peña Deportiva en Los Pajaritos, empataban en los campos del Terrasa y Ejea y caía derrotado en el feudo del Espanyol B.

Tras el descenso de Primera Federación en el ejercicio 2022-2023, el Numancia regresaba a Segunda Federación para firmar nueve puntos en las cinco primeras semanas de competición, seis de ellos llegaban a domicilio. Los sorianos perdían los dos primeros partidos de Liga contra Gimnástica Segoviana y Montijo y después encadenaban tres victorias seguidas ante Llerenense, Atlético Paso e Illescas. Dos de esos triunfos como visitantes y el logrado ante el Atlético Paso en Los Pajaritos.

La temporada pasada, con Aitor Calle en el banquillo, presenta los mejores números del Numancia en Segunda Federación con 13 puntos sumados de quince posibles, cuatro de ellos conseguidos lejos de Soria. El Numancia ganaba a Compostela, Coruxo, Pontevedra y Deportivo Fabril y sólo se dejaba dos puntos en el campo de Bergantiños al empata a uno.

Aquel Numancia, el de hace tan sólo un año, era líder de su grupo con 13 puntos, tres de ventaja sobre Real Avilés, Ávila y Pontevedra. Había marcado 8 goles y únicamente había encajado dos. Este Numancia es noveno y ya le han marcado la friolera de nueve goles tras los cuatro que recibía el domingo pasado en el campo de la UD Sarriana.