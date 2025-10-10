El Numancia jugará la Copa del Rey ante el Arenas el miércoles 29 de octubre a las 20.00 horas

La Copa del Rey se volverá a vivir en Los Pajaritos el próximo 29 de octubre.Mario Tejedor

Los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey los dio a conocer este viernes la Federación Española de Fútbol y el C.D. Numancia recibirá en Los Pajaritos al Arenas de Getxo el miércoles 29 de octubre a partir de las 20.00 horas.

El Numancia afrontará la Copa del Rey a finales de este mes después de visitar al Marino de Luanco en la octava jornada de Liga en un encuentro programado para el sábado 25 de octubre a las 17.00 horas en el campo de Miramar. La novena jornada de Liga la jugará el Numancia en Los Pajaritos recibiendo al Valladolid Promesas, un choque que podría jugarse el domingo 2 de noviembre a las 17.00 horas.

Seis divisiones, 14 categorías diferentes de ámbito tanto nacional como autonómico, 56 vibrantes partidos y 112 equipos con ganas de clasificarse. Así llega la espectacular primera eliminatoria de una renovada Copa del Rey Mapfre.

Entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre se disputará íntegramente esta ronda que empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica, siempre reservando al conjunto de inferior categoría la condición de local en la eliminatoria.

Así, los diez clubes de categorías regionales, todos ellos procedentes de la eliminatoria previa, se medirán a equipos de Primera División ante unas hinchadas prestas a disfrutar en sus terrenos de juego de las grandes estrellas de LaLiga EA Sports.