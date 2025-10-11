UD Sámano, la ley del novato

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El 10 de mayo de 2025 es una fecha histórica para la Unión Deportiva Sámano al ganar la Liga de Tercera Federación cántabra y de este modo ascender por primera vez a categoría nacional, concretamente a la Segunda Federación. Una hazaña para un club modesto de una localidad que no llega a los 3.000 habitantes y que da nombre al equipo. Todo pasaba por conseguir, al menos, un empate en Revilla de Camargo en la última jornada del campeonato. Los Lobos, apodo con el que se conoce a esta UD Sámano, comenzaron perdiendo al encajar un gol en el minuto 22, pero sólo tres después empataba por medio de Iker Salvador. Así aguantaban los samaniegos el resto del encuentro hasta el 1-1 final, resultado que le bastaba para asegurar el título de Liga y el ascenso por primera vez en la historia del club.

Este domingo visitarán por primera vez Los Pajaritos en una temporada para recordar y en la que el único objetivo es conseguir la permanencia en la categoría. La adaptación a la Segunda Federación está costando para una entidad que pasa por tener uno de los presupuestos más bajos de este Grupo 1. Modestia que se suple con ilusión y ganas de trabajar pensando en la salvación. Un reto mayúsculo para los cántabros.

La Unión Deportiva Sámano fue fundada en 1978. Ha militado principalmente en categorías regionales. La primera vez que consiguió competir en la Tercera División fue de 1987 a 1989. Tras este breve periplo por la Tercera División, volvió a disputar las categorías regionales. Tardó más de dos décadas y media en retornar a categorías nacionales.

Su terreno de juego es el campo de Vallegón, está ubicado en el polígono industrial del mismo nombre, en Sámano. Con capacidad estimada en 1.000 espectadores. Dispone de dos pequeñas gradas, situadas ambas en el mismo lateral del campo, una de ellas está cubierta. Sus dimensiones son de 98 x 63 metros. En principio el terreno era de hierba natural. Pero su continuo mal estado, debido a los encharcamientos y al barro, hizo que se cambiará su superficie a la de hierba sintética. Las obras de remodelación culminaron en 2023.

Once fichajes y 250 socios para esta nueva andadura en la categoría. La UD Sámano ha vivido uno de los veranos más vibrantes de su historia mientras se preparaba para su debut en la Segunda RFEF. El club Tras dominar la Tercera cántabra, se ha convertido, al menos a efectos deportivos, en el segundo equipo de Cantabria tras el Racing y por delante de otros históricos. El reto, que el paso por la categoría no sea efímero o testimonial, sino consolidar el club en Segunda Federación.

Entre las renovaciones destacan el portero Masach, los defensas Aitor Abad, Salvador y Luis Gómez; los centrocampistas Jon López, Acarregui, Julen Mateos y David Aguirre y los delanteros Gilete, Berzosa y Villasana.