El Numancia B arranca un empate a cero a domicilio tras jugar la última media hora con un hombre menos

El C.D. Numancia B visitaba el C.M. La Caldera en busca de su primera victoria de la temporada. El filial rojillo llegaba penúltimo en la clasificación, sin conocer el triunfo y con la necesidad de revertir su mala dinámica. Enfrente esperaba un Atlético Mansillés en plena forma, con tres victorias consecutivas y a tan solo tres puntos del liderato, decidido a prolongar su racha ante su afición.

Desde los primeros minutos se vio un partido muy cerrado, con poco control del juego y dominio alterno. Las segundas jugadas y el balón parado fueron protagonistas en un encuentro marcado por la igualdad y la intensidad. El Numancia B intentó llevar la iniciativa desde la posesión, mientras que el Mansillés apostó por un fútbol más directo y físico, buscando el juego aéreo y las disputas en campo rival.

La primera mitad transcurrió con pocas ocasiones claras. Ambos equipos generaron aproximaciones, pero sin acierto en los metros finales. El conjunto visitante tuvo una de las más peligrosas en un mano a mano que salvó el portero local, mientras que los leoneses también gozaron de una oportunidad a balón parado que se marchó rozando el palo.

El encuentro cambió de rumbo en el minuto 66, cuando Adrián, mediocentro del Numancia, fue expulsado con roja directa tras una acción peligrosa en un balón dividido. La decisión condicionó el tramo final, dejando al conjunto visitante con un hombre menos durante más de veinte minutos.

Con superioridad numérica, el Atlético Mansillés adelantó líneas y buscó el tanto de la victoria, pero se topó con un rival muy ordenado que supo defenderse con disciplina. Los rojillos movieron el banquillo en busca de frescura defensiva con la entrada de Mata, González Moya y Giaquinta.

A pesar de la insistencia local, el marcador no se movió. El CD Numancia, muy solidario atrás, resistió las embestidas del Mansillés para rescatar un punto que sabe a oro. El 0-0 final reflejó la igualdad de un partido intenso, con pocas ocasiones y marcado por la expulsión visitante.

El Numancia B suma así un nuevo empate que le permite romper su dinámica de derrotas, aunque sigue sin conocer la victoria. El Mansillés, por su parte, mantiene su buena línea de resultados, sumando un punto que lo mantiene cerca de la zona alta.