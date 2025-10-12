El numantino Olivera marca el gol del empate a dos de Andorra en Letonia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La selección andorrana sumó el sábado su primer punto en la clasificación para el Mundial después de empatar en su visita a Letonia (2-2). Una igualada en la que el numantino Ian Olivera fue el gran protagonista ya que marcaba el gol del definitivo empate. El central rojillo disputaba los noventa minutos del encuentro ante el país báltico.

Paradójicamente, Olivera es titular indiscutible con la selección de Andorra y con el Numancia todavía no se ha estrenado en competición oficial. El defensa central es uno delos pocos integrantes de la plantilla de Abel Segovia que todavía no ha disfrutado de minutos.

Andorra, que había perdido hasta la fecha todos los partidos del clasificatorio, se adelantó mediante un tanto de Moi San Nicolás tras la asistencia de Berto Rosas. Pero, antes del descanso, llegó el mazazo para los del Principat con el empate de Zelenkovs.

Tras el paso por los vestuarios, Letonia ha salido más intensa al terreno de juego con el objetivo de darle la vuelta al encuentro. Y así sucedió. En el minuto 55, Gutkovskis adelantó a los suyos desde el punto de penalti. Poco después, el propio Gutkovskis estuvo a punto de sentenciar el partido, sin embargo, su tanto fue anulado por el VAR.

Este hecho aumentó las esperanzas de los andorranos. Y encontraron el premio en los minutos finales con el tanto de Ian Olivera. Con este marcador, el Andorra sumó el primer punto de la clasificación para el próximo Mundial.