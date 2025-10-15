El fútbol atrevido, intenso y vertical de Ángel Rodríguez para el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Ángel Rodríguez Nebreda regresa al C.D. Numancia después de más de dos décadas y lo hace como entrenador de un equipo que necesita reaccionar para engancharse a las primeras posiciones de la clasificación. El nuevo técnico rojillo se caracteriza por una filosofía de fútbol atrevido, intenso y vertical que ha puesto en escena en equipos como Langreo, Pontevedra, Hércules, Estepona o Melilla. El Numancia demandaba un revulsivo a tenor de lo visto en las seis jornadas de Liga y Ángel Rodríguez es el elegido por la dirección deportiva rojilla.

Ángel Rodríguez le dio mucho al Numancia como futbolista logrando la permanencia en Segunda División en la temporada 1997-1998 y el posterior ascenso a Primera División en el curso 1998-1999. Pero el club soriano también fue un trampolín para que el leonés jugase después en conjuntos como Sevilla y Osasuna. Tras colgar las botas, Ángel se metió en el mundo de los banquillos y durante muchas temporadas fue el segundo de otro ex numantino como Paco Herrera, con el que estuvo a sus órdenes en aquella campaña 97-98 de la permanencia numantina en la categoría de plata.

El nuevo inquilino del banquillo rojillo empezó a volar solo como técnico y el primer conjunto al que entrenó fue el Unión Popular Langreo en el ejercicio 2020-2021. En las filas asturianas tuvo como segundo a Javi Castaño, otro ex numantino que saboreó el ascenso a Primera División en 1999. Castaño conoce bien a Ángel Rodríguez, del que asegura que es un entrenador "metódico y al que le gusta que su equipo sea protagonista en los partidos. Le gusta atacar y es bastante atrevido en los planteamientos".

Castaño recuerda que en aquella campaña en el Langreo apostaba por el 4-3-3 o el 4-2-3-1 como sistema, "aunque en momentos puntuales de los partidos, si íbamos ganando, podría meter una línea defensiva con tres centrales". Sobre la forma de ser de Ángel Rodríguez, el asturiano indicaba que "tiene una personalidad fuerte y como entrenador es muy exigente".

Castaño desea "todo lo mejor" para Ángel Rodríguez en esta etapa porque "si le va bien a él también le va a ir bien al Numancia. Me gustaría volver a ver al equipo en la élite del fútbol ya que desde la distancia me da cierta pena verlo ahí abajo. Ojalá que Ángel triunfe y que el Numancia logre el ascenso".

Ángel era un centrocampista con carácter sobre el terreno de juego y está personalidad la lleva al banquillo para darle a sus equipos una seña de identidad que hace que no se rinda hasta el pitido final. Sus proyectos destacan por su capacidad de lucha.

Al Langreo lo dejó muy cerca de las posiciones de play off, pero Ángel Rodríguez no continuaba en el Nuevo Ganzábal para emprender la aventura en el Pontevedra, conjunto con el que lograría el ascenso a Primera Federación. Desde la capital gallega aseguran que es un técnico con "capacidad de diálogo con los jugadores. Es cercano con ellos y va de cara para dejar las cosas muy clara en el vestuario".

Ángel es el líder de los vestuarios de sus equipos, insisten desde Pontevedra. "Sabe muy bien cómo llevar al grupo", afirman. Los que le conocen en Pasarón destacan "su exigencia" en unos entrenamientos cortos, pero intensos. "De los futbolistas saca lo mejor de cada uno de ellos".

Subió al Pontevedra pero no continuó en el club para irse a Alicante a entrenar al Hércules. No le salieron las cosas y fue cesado. También fue destituido en el Estepona y su última experiencia en los banquillos fue la temporada pasada cuando recalaba en el Melilla en las últimas jornadas con el reto de salvar al equipo. Objetivo conseguido ya que el Melilla se quedaba en Segunda Federación. Llegó a falta de siete partidos y logró sellar la permanencia melillense tras lograr tres victorias y tres empates. Estaba sin equipo antes de que el Numancia le llamase para tomar las riendas del banquillo de Los Pajaritos supliendo a Abel Segovia. Ángel Rodríguez ya había entrado en las quinielas como futuro míster numantino el pasado verano antes de hacer oficial la contratación de Segovia.