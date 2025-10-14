Ángel Rodríguez es el nuevo entrenador del Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C. D. Numancia ha llegado a un acuerdo para que Ángel Rodríguez se convierta en entrenador del equipo numantino para lo que resta de la temporada 25-26. Ángel Rodríguez vuelve al Numancia como técnico tras triunfar como jugador en la temporada 1998-99, siendo uno de los artífices del primer ascenso del equipo rojillo a Primera división en junio de 1999.

El técnico leonés (2 de enero 1972) tiene amplia experiencia en el fútbol de Segunda RFEF y de la categoría de bronce del fútbol español. Comenzó su andadura como asistente del también ex numantino Paco Herrera en equipos de fútbol profesional como Villarreal, Celta de Vigo, Sporting de Gijón, Valladolid y Real Zaragoza, y en la temporada 20-21 se inició como primer entrenador en la U. P. de Langreo. Al año siguiente (21-22) dirigió al Pontevedra F. C., equipo con el que consiguió el ascenso a Primera RFEF. En la temporada 2022-23 dirigió al Hércules y en la 23-24 al Estepona, en Segunda RFEF. El año pasado dirigió 7 partidos a la U. D. Melilla en las últimas siete jornadas y actualmente se encontraba sin equipo.

Ángel Rodríguez Nebreda viene a Soria acompañado de Cristóbal Filgueira Solla, que actuará de asistente en el nuevo cuerpo técnico numantino. El nuevo preparador rojillo dirigirá mañana miércoles la sesión de entrenamiento del primer equipo rojillo, que se traslada a horario de tarde (17.30 horas), ya que por la mañana Abel Segovia se despedirá de la plantilla de jugadores que ha dirigido en estas 13 primeras semanas del campeonato liguero 25-26.