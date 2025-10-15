Héroe en Butarque en 1998 y protagonista del ascenso del Numancia a Primera en 1999: 'Ha pasado un Ángel'

Titular de Diario de Soria con la victoria del Numancia en Leganés hace 27 años con un gol de Ángel Rodríguez.HDS

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Ángel Rodríguez toma el timón del banquillo de Los Pajaritos y hace ya casi tres décadas fue el cerebro del C.D. Numancia durante temporada y media dirigiendo la orquesta desde el centro del campo. Pivote posicional que llegó a Soria en el mercado de invierno de 1998 para ser pieza clave en la permanencia del equipo en Segunda División y en el posterior ascenso, el primer ascenso, a Primera División. Un jugador que estuvo poco tiempo defendiendo los colores rojillos, pero que dejó huella por su carácter, por su personalidad y también por su gran calidad en la parcela ancha del centro del campo.

El Numancia de la temporada 1997-1998 llegaba a la recta final de la Liga con la necesidad de puntos para salvarse en Segunda División. Ángel Rodríguez fue uno de los refuerzos y en aquella campaña sele recuerda especialmente por su gol en el estadio de Butarque de Leganés. Era la jornada 34 y con empate a cero el tanto del leonés llegaba en el minuto 84 para darle la victoria por 0-1 al Numancia. Tres puntos de oro para que los rojillos volviesen a ganar dos meses después. 'Ha pasado un Ángel' fue el titular de la crónica de Diario de Soria ante un Leganés en el que militaba un jovencísimo Samuel Eto'o, además del soriano Pedro Largo.

El Numancia lograba la permanencia con Paco Herrera como entrenador. Al curso siguiente, con Lotina en el banquillo, se subía a Primera División en un equipo en el que Ángel Rodríguez era uno de los líderes en un centro del campo histórico con el propio Ángel y los asturianos Castaño y Caco Morán.

Ángel Rodríguez, el segundo de pie por la izquierda, en un once del Numancia en el curso 1998-1999.HDS

Ángel Rodríguez, el segundo de derecha a izquierda, en un entrenamiento con el Numancia.HDS

Ángel Rodríguez celebrando en Los Pajaritos con el dorsal 12.HDS