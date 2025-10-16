Patricio de Pedro sigue apostando por el ascenso directo: "El nivel de exigencia del Numancia es el mismo"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El presidente del C.D. Numancia, Patricio de Pedro, sigue apostando por el ascenso directo a Primera Federación al afirmar durante la presentación de Ángel Rodríguez como técnico que "el nivel de exigencia es el máximo porque tenemos buen equipo". A pesar de la desventaja de diez puntos de los sorianos respecto al líder Deportivo Fabril, el dirigente tiene claro que "estamos a tiempo de todo". Y es que sólo se han cumplido seis jornadas de Liga y hasta el mes de mayo queda mucha temporada por delante.

De Pedro quiso mandar un mensaje de agradecimiento al anterior cuerpo técnico capitaneado por Abel Segovia. "Les agradecemos el trabajo y el esfuerzo que han hecho a lo largo de estos meses. No dimos con la tecla".

Por su parte, el director deportivo, Álex Huerta, reconocía que el proyecto con Abel Segovia había fracasado, aunque señalaba que "Segovia es un gran entrenador. Quizás no le he dado lo que necesitaba para sacar el proyecto adelante. La plantilla creía en el entrenador".

Óscar Andrés y Pedro Borque al frente de la parcela física

Óscar Ándrés y Pedro Borque pasan a ser los responsables de la parcela física del Numancia. Los dos preparadores sorianos ya estaban integrados en la dinámica del primer equipo rojillo ya que eran los recuperadores que estaban a las órdenes de Abel Segovia Tanto Andrés como Borque trabajarán codo con codo con Ángel Rodríguez y con su segundo Cristóbal Filgueira.